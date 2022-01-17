Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220117/rubl-1768134726.html
Когда рубль подорожает к доллару
Финансист назвал момент, когда рубль подорожает к доллару - РИА Новости, 17.01.2022
Когда рубль подорожает к доллару
Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T02:17
2022-01-17T02:17
экономика
рубль
доллар
сша
еврозона
cfa
владимир брагин
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.По словам Брагина, хотя это и маловероятно, но доллар может ослабить ускорение инфляции в США более чем в два раза. Кроме того, "если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это пагубно скажется на долларе", считает собеседник агентства. Аналитик ждет, что рубль сможет восстановиться до 72 за доллар.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_b2e00832fe9ff9925b188bf122379635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рубль, доллар, сша, еврозона, cfa, владимир брагин
02:17 17.01.2022
 
Финансист назвал момент, когда рубль подорожает к доллару

Финансист Брагин спрогнозировал снижение курса доллара до 72 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
"Доллар не потерял свою стабильность. Если сравнивать его с евро, то будет понятно, что колебания достаточно узкие. Можно рассуждать о том, что на данный момент доля доллара в мировой торговле снижается, но это не влияет на курс, а затрагивает лишь распространённость данной валюты", — отметил эксперт.
По словам Брагина, хотя это и маловероятно, но доллар может ослабить ускорение инфляции в США более чем в два раза. Кроме того, "если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это пагубно скажется на долларе", считает собеседник агентства. Аналитик ждет, что рубль сможет восстановиться до 72 за доллар.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАЕврозонаCFAВладимир Брагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев
09:04В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
09:03Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
08:59В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
08:59Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
08:58В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
08:50От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
08:49В Улан-Удэ отменили крещенские купания
08:43Порошенко планирует поездки после суда
08:40СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
08:38При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека
08:35В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
08:34В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
08:28Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
08:17В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
08:14Курс рубля перешел к снижению к доллару
08:13Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
08:10Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
08:00Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
08:00По тормозам: когда ждать падения цен на машины
Лента новостейМолния
Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в КиевВ Приангарье ребенок упал в канализационный колодецАблязов заявил, что не финансировал протесты в КазахстанеВ России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугахНапавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечениеВ Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осямиВ Улан-Удэ отменили крещенские купанияПорошенко планирует поездки после судаСМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы ГрадскогоПри пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человекаВ Ноябрьске временно закрыли аэропортВ Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицыГлава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19Курс рубля перешел к снижению к долларуСиноптики рассказали о погоде в Москве в понедельникБолее 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?По тормозам: когда ждать падения цен на машины