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Когда рубль подорожает к доллару

Финансист назвал момент, когда рубль подорожает к доллару - РИА Новости, 17.01.2022

Когда рубль подорожает к доллару

Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T02:17

2022-01-17T02:17

2022-01-17T02:17

экономика

рубль

доллар

сша

еврозона

cfa

владимир брагин

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.По словам Брагина, хотя это и маловероятно, но доллар может ослабить ускорение инфляции в США более чем в два раза. Кроме того, "если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это пагубно скажется на долларе", считает собеседник агентства. Аналитик ждет, что рубль сможет восстановиться до 72 за доллар.

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2022

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экономика, рубль, доллар, сша, еврозона, cfa, владимир брагин