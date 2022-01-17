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Шотландская полиция не посчитала преступлением публикацию адреса Роулинг
Шотландская полиция не посчитала преступлением публикацию адреса Роулинг - РИА Новости, 17.01.2022
Шотландская полиция не посчитала преступлением публикацию адреса Роулинг
Полиция Шотландии не будет рассматривать публикацию в интернете активистами ЛГБТ адреса проживания британской писательницы Джоан Роулинг как уголовное... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:51
2022-01-17T16:53
в мире
эдинбург (город)
шотландия
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Полиция Шотландии не будет рассматривать публикацию в интернете активистами ЛГБТ адреса проживания британской писательницы Джоан Роулинг как уголовное преступление, пишет издание Irvine Times.Автор книг о Гарри Потере обратилась в полицию после того, как активисты в ноябре прошлого года опубликовали в сети фотографию ее дома в Эдинбурге, на которой виден адрес. Активисты сфотографировались возле дома, держа в руках плакаты со слогами в поддержку трансгендеров. Роулинг заявила, что стала жертвой доксинга – раскрытия и обнародования личных данных без ее согласия. Активисты удалили фото на второй день после публикации."В понедельник полиция Шотландии подтвердила рассмотрение обращения и не нашла состава преступления", - пишет издание.Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа.
https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html
https://ria.ru/20211123/rowling-1760295262.html
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в мире, эдинбург (город), шотландия, джоан роулинг (джоан мюррэй)
16:51 17.01.2022 (обновлено: 16:53 17.01.2022)
 
Шотландская полиция не посчитала преступлением публикацию адреса Роулинг

Шотландская полиция не посчитала преступлением публикацию в сети адреса Роулинг

© AP Photo / Suzanne MapesАвтор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Suzanne Mapes
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Архивное фото
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Полиция Шотландии не будет рассматривать публикацию в интернете активистами ЛГБТ адреса проживания британской писательницы Джоан Роулинг как уголовное преступление, пишет издание Irvine Times.
Автор книг о Гарри Потере обратилась в полицию после того, как активисты в ноябре прошлого года опубликовали в сети фотографию ее дома в Эдинбурге, на которой виден адрес. Активисты сфотографировались возле дома, держа в руках плакаты со слогами в поддержку трансгендеров. Роулинг заявила, что стала жертвой доксинга – раскрытия и обнародования личных данных без ее согласия. Активисты удалили фото на второй день после публикации.
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дает автограф. 20 октября 1999 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 19:31Культура
Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей"
"В понедельник полиция Шотландии подтвердила рассмотрение обращения и не нашла состава преступления", - пишет издание.
Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа.
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 17:41Культура
Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях
 
В миреЭдинбург (город)ШотландияДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
 
 
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