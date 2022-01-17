https://ria.ru/20220117/rogov-1768222170.html

Рогов рассказал об уходе с СТС

Рогов рассказал об уходе с СТС - РИА Новости, 17.01.2022

Рогов рассказал об уходе с СТС

Александр Рогов рассказал об уходе из шоу "Рогов в деле" на СТС. Стилист отметил, что проработал на телеканале восемь лет. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:29

2022-01-17T15:29

2022-01-17T15:29

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александр Рогов рассказал об уходе из шоу "Рогов в деле" на СТС. Стилист отметил, что проработал на телеканале восемь лет.По словам Александра, пришло время "расстаться с СТС".В интервью на YouTube-канале FametimeTV Александр добавил, что три года был на эксклюзивном контракте с СТС.Он отметил, что за несколько месяцев до окончания контракта, задал работодателю вопрос: "Как вы дальше меня видите на канале?".Ведущий отметил, что уже получил приглашение от телеканала ТНТ.Ранее Рогов призвал перестать носить узкие костюмы.

https://ria.ru/20211103/syabitova-1757562078.html

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знаменитости, стс (телеканал), шоу-бизнес