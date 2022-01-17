https://ria.ru/20220117/rogov-1768222170.html
Рогов рассказал об уходе с СТС
Рогов рассказал об уходе с СТС - РИА Новости, 17.01.2022
Рогов рассказал об уходе с СТС
Александр Рогов рассказал об уходе из шоу "Рогов в деле" на СТС. Стилист отметил, что проработал на телеканале восемь лет. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:29
2022-01-17T15:29
2022-01-17T15:29
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александр Рогов рассказал об уходе из шоу "Рогов в деле" на СТС. Стилист отметил, что проработал на телеканале восемь лет.По словам Александра, пришло время "расстаться с СТС".В интервью на YouTube-канале FametimeTV Александр добавил, что три года был на эксклюзивном контракте с СТС.Он отметил, что за несколько месяцев до окончания контракта, задал работодателю вопрос: "Как вы дальше меня видите на канале?".Ведущий отметил, что уже получил приглашение от телеканала ТНТ.Ранее Рогов призвал перестать носить узкие костюмы.
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знаменитости, стс (телеканал), шоу-бизнес
Рогов рассказал об уходе с СТС
Рогов рассказал об уходе из шоу СТС "Рогов в деле"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александр Рогов рассказал об уходе из шоу "Рогов в деле" на СТС. Стилист отметил, что проработал на телеканале восемь лет.
"Это было время испытаний, роста, я пришел просто ведущим. А потом вырос в продюсера своего шоу, потому что сейчас "Рогов в деле" – это программа, которую я полностью обеспечиваю и произвожу. Начиная с отбора участниц, заканчивая приемкой монтажа программы", – рассказал Рогов.
По словам Александра, пришло время "расстаться с СТС".
"Я вырос, понял, что это предел, и я себя не вижу на канале дальше. И что самое странное – канал не видит меня дальше ни в какой другой роли", – рассказал стилист.
В интервью на YouTube-канале FametimeTV Александр добавил
, что три года был на эксклюзивном контракте с СТС.
"Я понял, что наш путь заканчивается несмотря на то, что я считаю, что я делаю одно из самых лучших модных шоу на русском телевидении. Проникновенное, эмоциональное, живое, модное, искреннее, настоящее… Но дальше топтаться на месте нельзя", – сказал Рогов.
Он отметил, что за несколько месяцев до окончания контракта, задал работодателю вопрос: "Как вы дальше меня видите на канале?".
"На этот вопрос я получил безапелляционный, резкий, как мне показалось, ответ: "Никак". С другой стороны, это было честно. Честность я ценю, но это было жестко. Я такого ответа не ожидал", – признался стилист.
Ведущий отметил, что уже получил приглашение от телеканала ТНТ.
Ранее Рогов призвал
перестать носить узкие костюмы.