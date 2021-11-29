Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы и выбрать более комфортные модели
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и удобные жакеты вместо облегающих моделей.
Обращаясь к гостье, он добавил, что сейчас выбор жакета не зависит от комплекции фигуры.
"Это пример максимально несовременного костюма. Очень узкий жакет, максимально узкий! И дело не в том, что ты поправилась или наела 10 килограммов, он просто несовременный. Сейчас жакеты носят полуприлегающие – достаточно комфортные, удобные, не гипероверсайз", – рассказал стилист.
© Рогов в деле/YouTubeКадр из шоу "Рогов в деле"
© Рогов в деле/YouTube
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