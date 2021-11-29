https://ria.ru/20211129/rogov-1761325031.html

Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы

Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы - РИА Новости, 29.11.2021

Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы

Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:41

2021-11-29T18:41

2021-11-29T18:41

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и удобные жакеты вместо облегающих моделей.Обращаясь к гостье, он добавил, что сейчас выбор жакета не зависит от комплекции фигуры.Ранее Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью правильно подобранного наряда. Для этого стоит обратить внимание на одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.

https://ria.ru/20211103/syabitova-1757562078.html

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2021

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