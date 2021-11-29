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Шоубиз
https://ria.ru/20211129/rogov-1761325031.html
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы - РИА Новости, 29.11.2021
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы
Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:41
2021-11-29T18:41
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и удобные жакеты вместо облегающих моделей.Обращаясь к гостье, он добавил, что сейчас выбор жакета не зависит от комплекции фигуры.Ранее Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью правильно подобранного наряда. Для этого стоит обратить внимание на одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.
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шоу-бизнес, знаменитости
18:41 29.11.2021
 
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы

Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы и выбрать более комфортные модели

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Александр Рогов призвал перестать носить узкие костюмы. Во время одного из выпусков передачи "Рогов в деле" он отметил, что сейчас принято носить комфортные и удобные жакеты вместо облегающих моделей.
Обращаясь к гостье, он добавил, что сейчас выбор жакета не зависит от комплекции фигуры.

"Это пример максимально несовременного костюма. Очень узкий жакет, максимально узкий! И дело не в том, что ты поправилась или наела 10 килограммов, он просто несовременный. Сейчас жакеты носят полуприлегающие – достаточно комфортные, удобные, не гипероверсайз", – рассказал стилист.

© Рогов в деле/YouTubeКадр из шоу "Рогов в деле"
Кадр из шоу Рогов в деле
© Рогов в деле/YouTube
Ранее Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью правильно подобранного наряда. Для этого стоит обратить внимание на одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.
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