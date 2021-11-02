https://ria.ru/20211102/rogov-1757396849.html

Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер

Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер - РИА Новости, 02.11.2021

Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер

Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:35

2021-11-02T16:35

2021-11-02T16:35

шоубиз

знаменитости

александр васильев (историк моды)

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757381965_68:0:3709:2048_1920x0_80_0_0_73586ef239982dc3830757345e7b2dbf.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.Простое на первый взгляд платье Рогов дополнил яркими аксессуарами – небольшой фиолетовой сумкой и оранжевыми туфлями со стразами. При желании, с образом можно экспериментировать – делать его более или менее нарядным, отметил стилист программы "Рогов в деле".Ранее Александр Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона.

https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, александр васильев (историк моды), стиль жизни