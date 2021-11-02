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Шоубиз
https://ria.ru/20211102/rogov-1757396849.html
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер - РИА Новости, 02.11.2021
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер
Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:35
2021-11-02T16:35
шоубиз
знаменитости
александр васильев (историк моды)
стиль жизни
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.Простое на первый взгляд платье Рогов дополнил яркими аксессуарами – небольшой фиолетовой сумкой и оранжевыми туфлями со стразами. При желании, с образом можно экспериментировать – делать его более или менее нарядным, отметил стилист программы "Рогов в деле".Ранее Александр Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), стиль жизни
16:35 02.11.2021
 
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер

Рогов дал совет по визуальному увеличению маленькой груди в одежде

© Рогов в деле/YoutubeКадр из шоу "Рогов в деле"
Кадр из шоу Рогов в деле
© Рогов в деле/Youtube
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.

"Это платье длины "миди". Оно скроено по косой и растягивается – значит оно очень красиво ляжет по бедрам. Мне нравится, что здесь акцентная зона – именно декольте. Здесь есть мелкое кружево, драпировки, значит грудь нашей героини будет выглядеть пышнее – она же из-за этого очень переживает", – сказал стилист.

© Рогов в деле/YoutubeКадр из шоу "Рогов в деле"
Кадр из шоу Рогов в деле
© Рогов в деле/Youtube
Простое на первый взгляд платье Рогов дополнил яркими аксессуарами – небольшой фиолетовой сумкой и оранжевыми туфлями со стразами. При желании, с образом можно экспериментировать – делать его более или менее нарядным, отметил стилист программы "Рогов в деле".
Ранее Александр Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона.
Международный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко перед началом показа осенне-зимней коллекции модного дома Dior - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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ШоубизЗнаменитостиАлександр Васильев (историк моды)Стиль жизни
 
 
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