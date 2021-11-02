https://ria.ru/20211102/rogov-1757396849.html
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер - РИА Новости, 02.11.2021
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер
Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:35
2021-11-02T16:35
2021-11-02T16:35
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александр васильев (историк моды)
стиль жизни
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Александр Рогов дал совет, как женщинам визуально увеличить небольшую грудь с помощью наряда. Для этого нужно подбирать одежду с драпировками и кружевами в зоне декольте.Простое на первый взгляд платье Рогов дополнил яркими аксессуарами – небольшой фиолетовой сумкой и оранжевыми туфлями со стразами. При желании, с образом можно экспериментировать – делать его более или менее нарядным, отметил стилист программы "Рогов в деле".Ранее Александр Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона.
https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html
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знаменитости, александр васильев (историк моды), стиль жизни
Рогов показал платье для небольшой груди и пышных бедер
Рогов дал совет по визуальному увеличению маленькой груди в одежде