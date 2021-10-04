11:48 04.10.2021 (обновлено: 12:17 04.10.2021)
Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона
Васильев объяснил, в какой мере использовать фуксию в женской гардеробе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком.
"Яркий цвет фуксии сейчас в большом тренде. Он был в свое время заявлен великолепным дизайнером из Италии, которая работала во Франции, Эльзой Скиапарелли. Начиная с 1930-х годов он был на пике моды", – отметил Васильев.
Он добавил, что в больших вещах, таких как плащи или пальто, женский костюм или целое платье он выглядит слишком статусно, ярко и агрессивно.
"Такая маленькая деталь, как замшевые ботильоны на шпильке, великолепным образом подчеркивает актуальность, модность, стильность этого цвета", – заключил Александр.
В одном из предыдущих выпусков программы Эвелина Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок.