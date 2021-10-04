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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/vasilev-1752958725.html
Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона
Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона - РИА Новости, 04.10.2021
Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона
Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:48
2021-10-04T12:17
шоубиз
мода
эвелина хромченко
александр васильев (историк моды)
дизайн
знаменитости
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком.Он добавил, что в больших вещах, таких как плащи или пальто, женский костюм или целое платье он выглядит слишком статусно, ярко и агрессивно.В одном из предыдущих выпусков программы Эвелина Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок.
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мода, эвелина хромченко, александр васильев (историк моды), дизайн, знаменитости, стиль жизни, новости культуры
11:48 04.10.2021 (обновлено: 12:17 04.10.2021)
 
Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона

Васильев объяснил, в какой мере использовать фуксию в женской гардеробе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком.

"Яркий цвет фуксии сейчас в большом тренде. Он был в свое время заявлен великолепным дизайнером из Италии, которая работала во Франции, Эльзой Скиапарелли. Начиная с 1930-х годов он был на пике моды", – отметил Васильев.

Он добавил, что в больших вещах, таких как плащи или пальто, женский костюм или целое платье он выглядит слишком статусно, ярко и агрессивно.
© Фото : @Модный приговор/YoutubeПередача "Модный приговор". Выпуск от 01.10.2021
Передача Модный приговор. Выпуск от 01.10.2021 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : @Модный приговор/Youtube
"Такая маленькая деталь, как замшевые ботильоны на шпильке, великолепным образом подчеркивает актуальность, модность, стильность этого цвета", – заключил Александр.
В одном из предыдущих выпусков программы Эвелина Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок.
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ШоубизмодаЭвелина ХромченкоАлександр Васильев (историк моды)ДизайнЗнаменитостиСтиль жизниНовости культуры
 
 
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