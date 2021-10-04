https://ria.ru/20211004/vasilev-1752958725.html

Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона

Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона - РИА Новости, 04.10.2021

Васильев назвал один из самых трендовых цветов сезона

Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:48

2021-10-04T11:48

2021-10-04T12:17

шоубиз

мода

эвелина хромченко

александр васильев (историк моды)

дизайн

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стиль жизни

новости культуры

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Васильев в программе "Модный приговор" назвал один из наиболее трендовых цветов сезона. Им стал фуксия – ярко-розовый цвет с сиреневым оттенком.Он добавил, что в больших вещах, таких как плащи или пальто, женский костюм или целое платье он выглядит слишком статусно, ярко и агрессивно.В одном из предыдущих выпусков программы Эвелина Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок.

https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, эвелина хромченко, александр васильев (историк моды), дизайн, знаменитости, стиль жизни, новости культуры