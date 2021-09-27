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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210927/khromchenko-1752058780.html
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок - РИА Новости, 27.09.2021
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок
Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:21
2021-09-27T18:21
шоубиз
мода
эвелина хромченко
дизайн
стиль жизни
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила внимание на сочетание классического костюма и кроссовок.Ведущая добавила, что для подобных образов самое главное – определиться, на какие мероприятия в них идти.Ранее Хромченко порекомендовала идеальный костюм для женщин с фигурой типа "груша".
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мода, эвелина хромченко, дизайн, стиль жизни
18:21 27.09.2021
 
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок

Хромченко рассказала о сочетании классического костюма и кроссовок у мужчин и женщин

РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила внимание на сочетание классического костюма и кроссовок.

"Хочу вас заверить, что это очень модно! Причем, актуально это не только для мужского костюма, но и для женского. На сегодняшний день смешение стилей достигло такого уровня, что даже спортивную обувь можно перемешивать с креативным вечером без всякого стыда", – отметила Эвелина.

Ведущая добавила, что для подобных образов самое главное – определиться, на какие мероприятия в них идти.
Ранее Хромченко порекомендовала идеальный костюм для женщин с фигурой типа "груша".
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