https://ria.ru/20210927/khromchenko-1752058780.html
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок - РИА Новости, 27.09.2021
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок
Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:21
2021-09-27T18:21
2021-09-27T18:21
шоубиз
мода
эвелина хромченко
дизайн
стиль жизни
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила внимание на сочетание классического костюма и кроссовок.Ведущая добавила, что для подобных образов самое главное – определиться, на какие мероприятия в них идти.Ранее Хромченко порекомендовала идеальный костюм для женщин с фигурой типа "груша".
https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html
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мода, эвелина хромченко, дизайн, стиль жизни
Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок
Хромченко рассказала о сочетании классического костюма и кроссовок у мужчин и женщин