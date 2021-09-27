https://ria.ru/20210927/khromchenko-1752058780.html

Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок

Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок - РИА Новости, 27.09.2021

Хромченко высказалась о модном сочетании классического костюма и кроссовок

Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:21

2021-09-27T18:21

2021-09-27T18:21

шоубиз

мода

эвелина хромченко

дизайн

стиль жизни

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" высказалась об актуальном на сегодняшний день смешении разных стилей в одежде. В частности, она обратила внимание на сочетание классического костюма и кроссовок.Ведущая добавила, что для подобных образов самое главное – определиться, на какие мероприятия в них идти.Ранее Хромченко порекомендовала идеальный костюм для женщин с фигурой типа "груша".

https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, эвелина хромченко, дизайн, стиль жизни