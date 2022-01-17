https://ria.ru/20220117/raspisanie-1768208105.html

Расписание ОГЭ и ЕГЭ могут скорректировать из-за эпидобстановки

Расписание ОГЭ и ЕГЭ могут скорректировать из-за эпидобстановки - РИА Новости, 17.01.2022

Расписание ОГЭ и ЕГЭ могут скорректировать из-за эпидобстановки

Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:00

2022-01-17T14:00

2022-01-17T14:28

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила РИА Новости пресс-служба Рособрнадзора."Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора был разработан комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), который хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 годах.В частности, это уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, использование масок, измерение температуры, дозаторы с антисептиками, соблюдение социальной дистанции и так далее.

https://ria.ru/20211216/ege_2022-1764013983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор