Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/protest-1768144221.html
Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане
Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане - РИА Новости, 17.01.2022
Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане
Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:06
2022-01-17T07:06
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767298684_0:242:2692:1756_1920x0_80_0_0_844c64306ca255b013813cbb63491ae9.jpg
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ, рост которых и был причиной недовольства.По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться."Третьего числа я вышел в прямой эфир. Я призвал присоединиться и поддержать... 4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (предполагающий в том числе захват административных зданий)", - сообщил собеседник агентства.Далее сторонники Аблязова начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране."Мы здесь дали свои телефоны, координаты. У нас есть штаб (в Киеве), который говорил, что нужно делать, и люди получили вперед путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров, они знали, что делать. И люди в этом направлении начали двигаться", - рассказал банкир.После призывов Аблязова из-за рубежа протесты, начавшиеся 2 января в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, перекинулись на Алма-Ату и другие города страны, обернувшись насилием, гибелью людей и мародёрством. Власти Казахстана назвали это попыткой госпереворота.Аблязов считает, что провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей. По версии МВД страны, насилие было вызвано нападением боевиков, которые устроили стрельбу и атаковали оружейные арсеналы силовых ведомств.Беглый банкир также утверждает, что иностранных боевиков на протестах не было. При этом ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в агрессии против Казахстана участвовали иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. По его словам, некоторые боевики в Казахстане говорили не на казахском языке. Это же подтвердила и директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова, сообщившая о том, что за медпомощью обращались люди, не говорившие ни на русском, ни на казахском. Некоторые из них потом, по ее словам, уходили даже из отделений реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных лиц.Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиардов долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220116/odkb-1768076807.html
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767298684_0:178:2493:2048_1920x0_80_0_0_6f25055eee876cf5dc5c6020a3e9b0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан
07:06 17.01.2022
 
Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане

Беглый банкир Аблязов заявил, что призвал расширить протест в Казахстане 3-4 января

© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ, рост которых и был причиной недовольства.
"Мы организовываем протесты каждые три недели, чтобы вы знали. 16 декабря - раз, 20 ноября - два, 23 октября - три. Другой вопрос, что именно вот этот протест, 2 января, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения", - заявил Аблязов.
По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться.
"Третьего числа я вышел в прямой эфир. Я призвал присоединиться и поддержать... 4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (предполагающий в том числе захват административных зданий)", - сообщил собеседник агентства.
Далее сторонники Аблязова начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
"Мы здесь дали свои телефоны, координаты. У нас есть штаб (в Киеве), который говорил, что нужно делать, и люди получили вперед путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров, они знали, что делать. И люди в этом направлении начали двигаться", - рассказал банкир.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 13:47
ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко
После призывов Аблязова из-за рубежа протесты, начавшиеся 2 января в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, перекинулись на Алма-Ату и другие города страны, обернувшись насилием, гибелью людей и мародёрством. Власти Казахстана назвали это попыткой госпереворота.
Аблязов считает, что провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей. По версии МВД страны, насилие было вызвано нападением боевиков, которые устроили стрельбу и атаковали оружейные арсеналы силовых ведомств.
Беглый банкир также утверждает, что иностранных боевиков на протестах не было. При этом ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в агрессии против Казахстана участвовали иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. По его словам, некоторые боевики в Казахстане говорили не на казахском языке. Это же подтвердила и директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова, сообщившая о том, что за медпомощью обращались люди, не говорившие ни на русском, ни на казахском. Некоторые из них потом, по ее словам, уходили даже из отделений реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных лиц.
Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиардов долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО Казахтелеком в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 12:03Беспорядки в Казахстане
Миротворцы остановили цветную революцию в Казахстане, заявил Лукашенко
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев
09:04В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
09:03Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
08:59В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
08:59Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
08:58В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
08:50От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
08:49В Улан-Удэ отменили крещенские купания
08:43Порошенко планирует поездки после суда
08:40СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
08:38При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека
08:35В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
08:34В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
08:28Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
08:17В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
08:14Курс рубля перешел к снижению к доллару
08:13Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
08:10Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
08:00Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
08:00По тормозам: когда ждать падения цен на машины
Лента новостейМолния
Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в КиевВ Приангарье ребенок упал в канализационный колодецАблязов заявил, что не финансировал протесты в КазахстанеВ России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугахНапавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечениеВ Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осямиВ Улан-Удэ отменили крещенские купанияПорошенко планирует поездки после судаСМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы ГрадскогоПри пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человекаВ Ноябрьске временно закрыли аэропортВ Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицыГлава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19Курс рубля перешел к снижению к долларуСиноптики рассказали о погоде в Москве в понедельникБолее 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?По тормозам: когда ждать падения цен на машины