https://ria.ru/20220117/protest-1768144221.html

Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане

Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане - РИА Новости, 17.01.2022

Беглый банкир заявил, что не инициировал протест в Казахстане

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T07:06

2022-01-17T07:06

2022-01-17T07:06

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казахстан

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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил РИА Новости, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января, но призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ, рост которых и был причиной недовольства.По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться."Третьего числа я вышел в прямой эфир. Я призвал присоединиться и поддержать... 4 января, видя, что протест набирает силу, соответственно, мы уже снова опубликовали алгоритм действий (предполагающий в том числе захват административных зданий)", - сообщил собеседник агентства.Далее сторонники Аблязова начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране."Мы здесь дали свои телефоны, координаты. У нас есть штаб (в Киеве), который говорил, что нужно делать, и люди получили вперед путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров, они знали, что делать. И люди в этом направлении начали двигаться", - рассказал банкир.После призывов Аблязова из-за рубежа протесты, начавшиеся 2 января в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, перекинулись на Алма-Ату и другие города страны, обернувшись насилием, гибелью людей и мародёрством. Власти Казахстана назвали это попыткой госпереворота.Аблязов считает, что провокации, которые привели к стрельбе и мародерству на протестах, якобы устроила власть при помощи подстрекателей. По версии МВД страны, насилие было вызвано нападением боевиков, которые устроили стрельбу и атаковали оружейные арсеналы силовых ведомств.Беглый банкир также утверждает, что иностранных боевиков на протестах не было. При этом ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в агрессии против Казахстана участвовали иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. По его словам, некоторые боевики в Казахстане говорили не на казахском языке. Это же подтвердила и директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова, сообщившая о том, что за медпомощью обращались люди, не говорившие ни на русском, ни на казахском. Некоторые из них потом, по ее словам, уходили даже из отделений реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных лиц.Сам Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиардов долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220116/odkb-1768076807.html

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