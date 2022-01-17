https://ria.ru/20220117/prizyvy-1768143031.html

Аблязов заявил, что призывал протестующих в Казахстане занимать здания

Аблязов заявил, что призывал протестующих в Казахстане занимать здания - РИА Новости, 17.01.2022

Аблязов заявил, что призывал протестующих в Казахстане занимать здания

Проживающий во Франции беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил в интервью РИА Новости, что призывал протестующих в Казахстане занимать... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T06:08

2022-01-17T06:08

2022-01-17T09:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Проживающий во Франции беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил в интервью РИА Новости, что призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания.Ранее он сообщил, что протесты в Казахстане координировал организационный штаб в Киеве.По словам банкира, именно это было прописано в алгоритме, разработанном так называемой оппозицией. При этом речь, как он уверяет, не шла о погромах.Собеседник агентства обвинил в организации стрельбы и мародерства провокаторов, тогда как МВД Казахстана ранее сообщило, что за произошедшим стоят боевики. Аблязов утверждает, что иностранцев на протестах не было, хотя ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в агрессии участвовали приезжие из Афганистана и с Ближнего Востока.По информации властей Казахстана, во время беспорядков были повреждены более 50 государственных и 1300 коммерческих объектов, сожжена мэрия Алма-Аты, пострадали больницы, стационары, поликлиники.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое предпринимателем незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.В первые дни 2022-го в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/kazakhstan-1768070285.html

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