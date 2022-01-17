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https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768288951.html
Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января - РИА Новости, 18.01.2022
Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
Печерский районный суд отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, обвиняемого в госизмене при... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T23:43
2022-01-18T00:16
украина
в мире
петр порошенко
донбасс
telegram (приложение)
керченский пролив
европейская солидарность
алексей гончаренко
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Печерский районный суд отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, обвиняемого в госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса, сообщил депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14.00 (15.00 мск)", - написал он в Telegram-канале. Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения, после пяти часов ожидания представитель суда заявил, что в заседании объявлен перерыв.Сам Порошенко выразил мнение, что заседание перенесли, потому что власть его опасается. "Они испугались, и сегодняшний день 17 января для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их … популистской эпохи", - сказал экс-президент на митинге после заседания суда. В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. Он сообщил, что власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения: сейчас у него статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Политик попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения, суд отказал ему. Бывший глава государства заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".Прокуратура попросила суд арестовать подозреваемого с возможностью внесения 35,7 миллиона долларов залога, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет.
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768280699.html
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украина, в мире, петр порошенко, донбасс, telegram (приложение), керченский пролив, европейская солидарность, алексей гончаренко
23:43 17.01.2022 (обновлено: 00:16 18.01.2022)
 
Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Печерский районный суд отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, обвиняемого в госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса, сообщил депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14.00 (15.00 мск)", - написал он в Telegram-канале.
Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения, после пяти часов ожидания представитель суда заявил, что в заседании объявлен перерыв.
Сам Порошенко выразил мнение, что заседание перенесли, потому что власть его опасается. "Они испугались, и сегодняшний день 17 января для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их … популистской эпохи", - сказал экс-президент на митинге после заседания суда.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 21:14
Порошенко исчез из списка внутригосударственного розыска Украины
В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. Он сообщил, что власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.
После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения: сейчас у него статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.
Политик попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения, суд отказал ему. Бывший глава государства заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".
Прокуратура попросила суд арестовать подозреваемого с возможностью внесения 35,7 миллиона долларов залога, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет.
Петр Порошенко в суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 21:27
В Киеве опровергли данные, что судье по делу Порошенко стало плохо
 
УкраинаВ миреПетр ПорошенкоДонбассTelegram (приложение)Керченский проливЕвропейская солидарностьАлексей Гончаренко
 
 
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