https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768243269.html

"Слуга народа" призвала Порошенко не скандализировать уголовное дело

"Слуга народа" призвала Порошенко не скандализировать уголовное дело - РИА Новости, 17.01.2022

"Слуга народа" призвала Порошенко не скандализировать уголовное дело

Действия пятого президента Украины Петра Порошенко в аэропорту являются "проявлением позорных привычек старой политики", заявила пропрезидентская партия "Слуга... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:51

2022-01-17T16:51

2022-01-17T17:23

в мире

украина

киев

петр порошенко

партия "слуга народа"

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Действия пятого президента Украины Петра Порошенко в аэропорту являются "проявлением позорных привычек старой политики", заявила пропрезидентская партия "Слуга народа".Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения."Мы призываем представителей партии (Порошенко - ред.) "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин (глава политсовета партии "Оппозиционная партия – За жизнь" Виктор – ред.) Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в заявлении партии, которое опубликовала в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/poroshenko-1768248312.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, партия "слуга народа", европейская солидарность