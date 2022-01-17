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Порошенко заявил, что добровольно прибыл на заседание суда

Порошенко заявил, что добровольно прибыл на заседание суда - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заявил, что добровольно прибыл на заседание суда

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пытался избежать правосудия, о чем говорит тот факт, что он сам прибыл в суд. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:01

2022-01-17T16:01

2022-01-17T16:13

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пытался избежать правосудия, о чем говорит тот факт, что он сам прибыл в суд.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, после чего отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения."Я в страну прибыл добровольно. Первое, что я сделал - поехал в Печерский суд и ни одного повода для избежания правосудия не давал и давать не собираюсь", - сказал Порошенко в суде, где ему избирают меру пресечения.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

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в мире, украина, петр порошенко, киев