https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768201159.html
Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко
Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022
Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:19
2022-01-17T13:19
2022-01-17T14:37
в мире
украина
киев
петр порошенко
варшава
турция
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене."Суд на месте постановил: объявить в судебном заседании перерыв для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с материалами ходатайства. Судебное заседание объявляется законченным. Дата следующего заседания будет объявлена дополнительно", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".Перед этим защита заявила, что не знакома с процессуальными документами, в том числе с ходатайством об избрании меры пресечения.По данным телеканала "Прямой", заседание продолжится в 14:00 (15:00 мск).В понедельник бывший президент прибыл на Украину из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями. Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, петр порошенко, варшава, турция, керченский пролив, европейская солидарность
13:19 17.01.2022 (обновлено: 14:37 17.01.2022)
Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко
Суд объявил перерыв в заседании по делу Порошенко, чтобы защита ознакомилась с материалами
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости.
Печерский районный суд Киева
объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко
по делу о госизмене.
"Суд на месте постановил: объявить в судебном заседании перерыв для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с материалами ходатайства. Судебное заседание объявляется законченным. Дата следующего заседания будет объявлена дополнительно", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
Перед этим защита заявила, что не знакома с процессуальными документами, в том числе с ходатайством об избрании меры пресечения.
По данным телеканала "Прямой", заседание продолжится в 14:00 (15:00 мск).
В понедельник бывший президент прибыл на Украину из Варшавы
. По его словам, власти не хотели
впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.
Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность
" считает это политическими репрессиями.
Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.