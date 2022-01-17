https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768201159.html

Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко

Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022

Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:19

2022-01-17T13:19

2022-01-17T14:37

в мире

украина

киев

петр порошенко

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керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене."Суд на месте постановил: объявить в судебном заседании перерыв для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с материалами ходатайства. Судебное заседание объявляется законченным. Дата следующего заседания будет объявлена дополнительно", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".Перед этим защита заявила, что не знакома с процессуальными документами, в том числе с ходатайством об избрании меры пресечения.По данным телеканала "Прямой", заседание продолжится в 14:00 (15:00 мск).В понедельник бывший президент прибыл на Украину из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями. Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html

украина

киев

варшава

турция

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в мире, украина, киев, петр порошенко, варшава, турция, керченский пролив, европейская солидарность