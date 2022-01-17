Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768179480.html
Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения
Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения - РИА Новости, 17.01.2022
Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:57
2022-01-17T15:11
киев
петр порошенко
в мире
варшава
турция
керченский пролив
европейская солидарность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768187929_0:175:3025:1877_1920x0_80_0_0_e3d64696feea3f51102a4edaa53791ba.jpg
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ и он пересек госграницу.Порошенко приехал в суд со своей супругой. Перед заседанием он выступил перед своими сторонниками на митинге и зашел в зал судебных заседаний.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220117/vezd-1768179373.html
https://ria.ru/20220117/miting-1768178024.html
киев
варшава
турция
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768187929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b28580d6dd64d58d2071944ace41b71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, петр порошенко, в мире, варшава, турция, керченский пролив, европейская солидарность
11:57 17.01.2022 (обновлено: 15:11 17.01.2022)
 
Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения

Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко в суде в Киеве. 17 января 2022
Петр Порошенко в суде в Киеве. 17 января 2022 - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко в суде в Киеве. 17 января 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ и он пересек госграницу.
Порошенко приехал в суд со своей супругой. Перед заседанием он выступил перед своими сторонниками на митинге и зашел в зал судебных заседаний.
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
11:56
Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gleb Garanich

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

Петр Порошенко прибыл в Киев
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорту Киев
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

Сторонники Петра Порошенко в аэропорту Киев
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту Жуляны
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко с плакатами встречают бывшего главу государства возле здания терминала аэропорта Киев
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

Петр Порошенко в суде в Киеве
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
11:51
В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
 
КиевПетр ПорошенкоВ миреВаршаваТурцияКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
Лента новостейМолния
Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков