https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768179480.html

Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения

Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко приехал в суд на заседание по избранию ему меры пресечения

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:57

2022-01-17T11:57

2022-01-17T15:11

киев

петр порошенко

в мире

варшава

турция

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в печерский районный суд Киева, где будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ и он пересек госграницу.Порошенко приехал в суд со своей супругой. Перед заседанием он выступил перед своими сторонниками на митинге и зашел в зал судебных заседаний.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/vezd-1768179373.html

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киев

варшава

турция

керченский пролив

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киев, петр порошенко, в мире, варшава, турция, керченский пролив, европейская солидарность