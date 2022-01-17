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Порошенко поприветствовал сторонников по прилете в аэропорт в Киеве

Порошенко поприветствовал сторонников по прилете в аэропорт в Киеве - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко поприветствовал сторонников по прилете в аэропорт в Киеве

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в аэропорту в Киеве, куда он прилетел из Варшавы, собрались 15 тысяч его сторонников. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:19

2022-01-17T11:19

2022-01-17T21:51

в мире

киев

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в аэропорту в Киеве, куда он прилетел из Варшавы, собрались 15 тысяч его сторонников."Сегодня (в понедельник – ред.) здесь нас 15 тысяч человек собрались только в аэропорту "Жуляны" (Киев – ред.), чтобы не дать им (власти – ред.) осуществлять провокации", - сказал Порошенко, выступая на митинге у аэропорта.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

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Порошенко прибыл в Киев, где состоится суд по делу о госизмене Вернувшийся в Киев Порошенко вышел на улицу. Собравшиеся у аэропорта скандируют его имя. 2022-01-17T11:19 true PT1M07S

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в мире, киев, петр порошенко, европейская солидарность