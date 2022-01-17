В России предложили жестче наказывать за похоронное мошенничество

08:59 17.01.2022 (обновлено: 09:00 17.01.2022)
В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
RT: Совфеду предложили создать отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Совету Федераций предложили разработать отдельную уголовную статью за разные виды мошенничества в сфере ритуальных услуг, многие из которых должны предоставляться на безвозмездной основе. Об этом сообщил RT со ссылкой на обращение на Валентине Матвиенко.
Письмо с предложением наказывать недобросовестных работников похоронного дела составил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он утверждает, что довольно часто сотрудники ритуальных бюро, моргов и кладбищ манипулируют заказчиками, находящимися в тяжелом психологическом состоянии, вытягивая из них деньги за бесплатные услуги.
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"Прошу вас оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи "Мошенничество в сфере ритуальных услуг" с наказанием в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тысяч рублей", — говорится в письме Орлова.
Сейчас в Уголовном кодексе мошенничество наказывается по 159-й статье: за хищение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием грозит лишение свободы сроком до двух лет. Группа лиц, совершившая преступление по предварительному сговору, может получить до пяти лет заключения, если мошенничество в крупном размере — и до шести лет.