https://ria.ru/20220117/peterburg-1768264018.html

В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге

В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге - РИА Новости, 17.01.2022

В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге

Проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:41

2022-01-17T18:41

2022-01-17T18:45

общество

мусор

санкт-петербург

калининский район

денис буцаев

жкх

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, не были проверены контейнеры и спецтехника, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО)."Причинами несвоевременного вывоза отходов в Петербурге стала низкая подготовка субъекта к переходу на новую систему обращения с ТКО, а именно не была проведена проверка наличия контейнеров и специализированной техники", - говорится в сообщении.Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводит пресс-служба, с 10 по 16 января от петербуржцев было зарегистрировано рекордное число жалоб — 1463. Причем как правило, люди жалуются на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО, по его словам, отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах."Все сообщения регоператор взял на контроль, уже есть решения по 233 заявкам. Сообщения, которые были оставлены в адрес НЭО до 10 января, уже рассмотрены, ответы даны", — сказал Буцаев.В пресс-службе уточнили, что абсолютное большинство жалоб (86%) связаны с нарушением сбора мусора, также есть жалобы на стихийные свалки, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора, противозаконную утилизацию и нарушение деятельности полигонов ТБО."Отмечена низкая подготовка Санкт-Петербурга по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры на площадках. Отмечается нехватка специализированной техники для осуществления ритмичного сбора и транспортирования ТКО в Петербурге", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора РЭО Евгения Карелова.Он добавил, что на контейнерных площадках стоят евроконтейнеры и баки с увеличенной вместимостью, которые невозможно загрузить в стандартные мусоровозы. По его словам, необходима не только специализированная техника под данные контейнеры, город в принципе нуждается в увеличении автопарка мусоровозов.Представители РЭО несколько раз выезжали проверить ситуацию с вывозом ТКО по наиболее часто фигурирующим в жалобах жителей адресам.В первые дни нового года в некоторых районах Петербурга во дворах жилых домов оказались переполнены контейнеры с мусором, жители жаловались на его несвоевременный вывоз. С 1 января 2022 года в Петербурге начал работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - "Невский экологический оператор". Отмечалось, что традиционно объем отходов, образующийся в первые дни нового года, в два раза превышает средние показатели. Усложняет вывоз мусора отсутствие возможности подъезда к контейнерам в связи с большим количеством машин во дворах и вблизи контейнерных площадок. 4 января "Невский экологический оператор" сообщил, что направил все ресурсы на нормализацию ситуации с вывозом мусора в Петербурге. 14 января компания сообщила, что мусор своевременно вывозят с более чем 96% контейнерных площадок.

https://ria.ru/20220117/svalki-1768229191.html

https://ria.ru/20220117/peterburg-1768170713.html

https://ria.ru/20220106/sneg-1766736515.html

санкт-петербург

калининский район

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общество, мусор, санкт-петербург, калининский район, денис буцаев, жкх