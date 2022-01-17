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Прокуратура проверит качество уборки в Петербурге после жалоб в соцсетях
Прокуратура проверит качество уборки в Петербурге после жалоб в соцсетях - РИА Новости, 17.01.2022
Прокуратура проверит качество уборки в Петербурге после жалоб в соцсетях
Прокуратура проверит качество уборки улиц Санкт-Петербурга после информации в социальных сетях о случаях травмирования людей при падении на гололеде, сообщили в РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:22
2022-01-17T13:01
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит качество уборки улиц Санкт-Петербурга после информации в социальных сетях о случаях травмирования людей при падении на гололеде, сообщили в пресс-службе городского ведомства."По поручению прокуратуры Санкт-Петербурга районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период", - говорится в сообщении пресс-службы.Прокуратура даст оценку соблюдению нормативов при обработке пешеходных зон и дорог противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий.Горожане с начала снегопадов стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Всего было выписано штрафов на 40 миллионов рублей за некачественную уборку снега.Следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, травмированных упавшей с крыш наледью (женщины на набережной Мойки и мужчины на 3-й Советской улице). Кроме того, следствие проводит проверки по случаям госпитализации женщины и мужчины, на которых упала наледь на улице Рубинштейна и на Большом проспекте.
https://ria.ru/20220104/ushiby-1766561283.html
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Каток на улицах: гололед в Петербурге
Прокуратура проверит качество уборки улиц Санкт-Петербурга после информации в социальных сетях о случаях травмирования людей при падении на гололеде, сообщили в пресс-службе городского ведомства. "По поручению прокуратуры Санкт-Петербурга районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период", - говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
11:22 17.01.2022 (обновлено: 13:01 17.01.2022)
 
Прокуратура проверит качество уборки в Петербурге после жалоб в соцсетях

Прокуратура проверит качество уборки улиц в Петербурге после жалоб в соцсетях

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит качество уборки улиц Санкт-Петербурга после информации в социальных сетях о случаях травмирования людей при падении на гололеде, сообщили в пресс-службе городского ведомства.
"По поручению прокуратуры Санкт-Петербурга районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Горожане с начала снегопадов стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Всего было выписано штрафов на 40 миллионов рублей за некачественную уборку снега.
Следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, травмированных упавшей с крыш наледью (женщины на набережной Мойки и мужчины на 3-й Советской улице). Кроме того, следствие проводит проверки по случаям госпитализации женщины и мужчины, на которых упала наледь на улице Рубинштейна и на Большом проспекте.
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