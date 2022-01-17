https://ria.ru/20220117/peskov-1768183582.html

Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России - РИА Новости, 17.01.2022

Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:10

2022-01-17T12:10

2022-01-17T12:22

в мире

сша

дмитрий песков

виктория нуланд

россия

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины."Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный", - сказал Песков журналистам.По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/stsenarii-1768030527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/ssha-1765047608.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, виктория нуланд, россия, киев, нато