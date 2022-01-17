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Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России
Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России - РИА Новости, 17.01.2022
Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России
Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:10
2022-01-17T12:22
в мире
сша
дмитрий песков
виктория нуланд
россия
киев
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины."Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный", - сказал Песков журналистам.По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/stsenarii-1768030527.html
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в мире, сша, дмитрий песков, виктория нуланд, россия, киев, нато
12:10 17.01.2022 (обновлено: 12:22 17.01.2022)
 
Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Песков о 18 вариантах ответа США на действия России: мы тоже рассматриваем разные сценарии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 20:52Авторы
Нуланд: США подготовили 18 сценариев на случай "вторжения РФ" на Украину
"Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 10:21В мире
США в очередной раз обвинили Россию в "военной агрессии" против Украины
 
В миреСШАДмитрий ПесковВиктория НуландРоссияКиевНАТО
 
 
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