12:10 17.01.2022 (обновлено: 12:22 17.01.2022)
Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России
Песков о 18 вариантах ответа США на действия России: мы тоже рассматриваем разные сценарии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
"Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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