https://ria.ru/20220117/pedofil-1768238541.html

Липецкого педофила, пытавшегося подкупить следствие, посадили на 20 лет

Липецкого педофила, пытавшегося подкупить следствие, посадили на 20 лет - РИА Новости, 17.01.2022

Липецкого педофила, пытавшегося подкупить следствие, посадили на 20 лет

Суд приговорил к 20 годам колонии жителя Липецка, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении школьников, а потом предложил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:18

2022-01-17T16:18

2022-01-17T16:18

происшествия

липецк

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россия

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ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 20 годам колонии жителя Липецка, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении школьников, а потом предложил следствию 200 тысяч рублей за прекращение уголовного дела, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.В отношении 35-летнего жителя Липецка было возбуждено дело по четырем эпизодам преступления, предусмотренного статьей "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а также о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере."Следствием и судом установлено, что подсудимый под предлогом компьютерных игр приглашал в гости школьников в возрасте от 12 до 14 лет и, предлагая подзаработать, совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера. За денежное вознаграждение четверо школьников выполняли его просьбы на протяжении длительного времени", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, о подозрительном общении взрослого мужчины с детьми в правоохранительные органы сообщили его соседи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность липчанина к преступлениям.В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей фигурант не признал, заявив, что его оговорили. Кроме того, он передал через свою знакомую 200 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования."Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - информирует следствие.Знакомая подсудимого, пытавшаяся передать взятку, приговорена к четырем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

https://ria.ru/20220112/menshinstvo-1767420051.html

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

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происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия