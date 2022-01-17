https://ria.ru/20220117/oruzhie-1768163617.html
Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие
Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие - РИА Новости, 17.01.2022
Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие
Комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:40
2022-01-17T10:40
2022-01-17T10:53
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955461_0:78:3388:1984_1920x0_80_0_0_2f86009c3243a91d4ae5933cf73044a3.jpg
АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.Ранее начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов."Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции", - говорится в распространенном в понедельник сообщении информационного центра комендатуры.В нем напоминается, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности."Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отмечается в сообщении.Вместе с тем комендатура предупреждает, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220117/prizyvy-1768143031.html
https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955461_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_9a8e63b1d22a58d00fe8433af6c5d392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата
10:40 17.01.2022 (обновлено: 10:53 17.01.2022)
Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие
Комендатура Алма-Аты предложила жителям добровольно сдать незаконное оружие
АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.
Ранее начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.
"Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции", - говорится в распространенном в понедельник сообщении информационного центра комендатуры.
В нем напоминается, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.
"Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем комендатура предупреждает, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.