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Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие

Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие - РИА Новости, 17.01.2022

Комендатура Алма-Аты предложила жителям сдать незаконное оружие

Комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:40

2022-01-17T10:40

2022-01-17T10:53

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.Ранее начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов."Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции", - говорится в распространенном в понедельник сообщении информационного центра комендатуры.В нем напоминается, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности."Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отмечается в сообщении.Вместе с тем комендатура предупреждает, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220117/prizyvy-1768143031.html

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