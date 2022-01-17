17:30 17.01.2022 (обновлено: 18:47 17.01.2022)
В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма
В Академической лаборатории шведского города Уппсала выявили новую мутацию омикрон-штамма
© AP Photo / Kin CheungИзображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон"
© AP Photo / Kin Cheung
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон" . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Академической лаборатории шведского города Уппсала обнаружили мутацию штамма коронавируса "омикрон", сообщил телеканал SVT Nyheter.
"У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", — цитирует СМИ сотрудника учреждения Матса Мартинелла.
Мутацию задокументировали в пятницу, ее обнаружили у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.
В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости этой мутации.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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