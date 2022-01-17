https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html

В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма

В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма - РИА Новости, 17.01.2022

В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма

В Академической лаборатории шведского города Уппсала обнаружили мутацию штамма коронавируса "омикрон", сообщил телеканал SVT Nyheter. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:30

2022-01-17T17:30

2022-01-17T18:47

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швеция

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Академической лаборатории шведского города Уппсала обнаружили мутацию штамма коронавируса "омикрон", сообщил телеканал SVT Nyheter.Мутацию задокументировали в пятницу, ее обнаружили у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости этой мутации.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20220110/omikron-1767233648.html

https://ria.ru/20211219/mutatsii-1764410335.html

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в мире, швеция, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса