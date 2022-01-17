Названо главное отличие "омикрона" от "дельты"

17:19 17.01.2022 (обновлено: 17:29 17.01.2022)
Иммунолог назвал цель "омикрона" в организме
Иммунолог Крючков назвал слизистую верхних дыхательных путей главной целью "омикрона"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи возле городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" лучше распространяется в слизистой верхних дыхательных путей, рассказал Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ссылаясь на данные японских ученых, врач сообщил, что этот вариант менее патогенен.
""Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с "дельтой"", — пояснил Крючков.
Вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн согласился с оценкой коллеги. Ученый назвал эту особенность "омикрона" одной из важнейших с точки зрения патогенности штамма.
"Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при "Дельте" и других", — добавил он.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
"Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.