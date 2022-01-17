https://ria.ru/20220117/omikron-1768249637.html

Названо главное отличие "омикрона" от "дельты"

Иммунолог назвал цель "омикрона" в организме - РИА Новости, 17.01.2022

Названо главное отличие "омикрона" от "дельты"

Штамм коронавируса "омикрон" лучше распространяется в слизистой верхних дыхательных путей, рассказал Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:19

2022-01-17T17:19

2022-01-17T17:29

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

николай крючков

россия

коронавирус covid-19

анатолий альтштейн

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" лучше распространяется в слизистой верхних дыхательных путей, рассказал Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Ссылаясь на данные японских ученых, врач сообщил, что этот вариант менее патогенен.""Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с "дельтой"", — пояснил Крючков.Вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн согласился с оценкой коллеги. Ученый назвал эту особенность "омикрона" одной из важнейших с точки зрения патогенности штамма."Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при "Дельте" и других", — добавил он.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн