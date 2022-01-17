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В Севастополе выявили первый случай "омикрона"
В Севастополе выявили первый случай "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Севастополе выявили первый случай "омикрона"
Первый случай штамма "омикрон" выявлен в Севастополе, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю в понедельник. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:10
2022-01-17T17:10
2022-01-17T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Первый случай штамма "омикрон" выявлен в Севастополе, сообщило управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю в понедельник.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что житель Республики Крым заразился "омикроном"."Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республики Крым и городу Севастополю информирует, что у двух граждан, проживающих в республике Крым (Симферополь) и Севастополе, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, геновариант вируса SARS-CoV-2 Omicron", - говорится в сообщении ведомства.Больные изолированы в инфекционный госпиталь в индивидуальные боксы, круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение, сообщили в Роспотребнадзоре.
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севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик)
17:10 17.01.2022 (обновлено: 17:18 17.01.2022)
В Севастополе выявили первый случай "омикрона"
У жителя Севастополя подтвердили наличие омикрон-штамма коронавируса