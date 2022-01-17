https://ria.ru/20220117/omikron-1768193665.html

В Новгородской области начал распространяться "омикрон"

В Новгородской области начал распространяться "омикрон" - РИА Новости, 17.01.2022

В Новгородской области начал распространяться "омикрон"

Распространение штамма коронавируса "омикрон" началось в Новгородской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:54

2022-01-17T12:54

2022-01-17T12:55

распространение коронавируса

общество

новгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" началось в Новгородской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова."Можно точно сказать, что на территории Новгородской области начал циркулировать штамм "омикрон"… Пошло распространение", - сказала она на заседании областного оперштаба, которое транслируется на официальной странице правительства Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".Как отметила Никифорова, все заболевшие "омикроном" не выезжали за границу. Среди них есть пожилые люди, а также дети, включая ребенка 2021 года рождения.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

новгородская область

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общество, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса