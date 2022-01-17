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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/omikron-1768185329.html
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
Шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в Пермском крае: пять завозных, один "контактный", сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:18
2022-01-17T12:18
распространение коронавируса
пермский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в Пермском крае: пять завозных, один "контактный", сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев."По Пермскому краю - шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в регионе. В пяти случаях вирус выявлен у прибывших из Египта, Кипра, ОАЭ, Турции и Австрии, один случай "контактный", это близкий контакт - заразился отец заболевшей", - рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, главный государственный санитарный врач региона Виталий Костарев на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончался 7651 пациент.Ранее в январе региональные власти сообщали, что на территории выявлен один случай заражения "омикроном".
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пермский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:18 17.01.2022
 
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом

В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне"
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне"
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в Пермском крае: пять завозных, один "контактный", сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.
"По Пермскому краю - шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в регионе. В пяти случаях вирус выявлен у прибывших из Египта, Кипра, ОАЭ, Турции и Австрии, один случай "контактный", это близкий контакт - заразился отец заболевшей", - рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, главный государственный санитарный врач региона Виталий Костарев на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19.
За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончался 7651 пациент.
Ранее в январе региональные власти сообщали, что на территории выявлен один случай заражения "омикроном".
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:00Наука
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
 
Распространение коронавирусаПермский крайКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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