https://ria.ru/20220117/omikron-1768185329.html
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
Шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в Пермском крае: пять завозных, один "контактный", сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:18
2022-01-17T12:18
2022-01-17T12:18
распространение коронавируса
пермский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в Пермском крае: пять завозных, один "контактный", сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев."По Пермскому краю - шесть случаев "омикрон" штамма коронавируса выявлено в регионе. В пяти случаях вирус выявлен у прибывших из Египта, Кипра, ОАЭ, Турции и Австрии, один случай "контактный", это близкий контакт - заразился отец заболевшей", - рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, главный государственный санитарный врач региона Виталий Костарев на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончался 7651 пациент.Ранее в январе региональные власти сообщали, что на территории выявлен один случай заражения "омикроном".
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пермский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
В Пермском крае выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса