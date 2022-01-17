https://ria.ru/20220117/omikron-1768173981.html

Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном"

Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022

Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном"

Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:35

2022-01-17T11:35

2022-01-17T11:35

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

анатолий альтштейн

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн."Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость "омикроном" в России тоже пойдет вниз", - сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. "По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне", - отметил Альтштейн.

https://ria.ru/20220116/vaktsinatsiya-1768110077.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса