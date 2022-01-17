https://ria.ru/20220117/omikron-1768173981.html
Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном"
Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022
Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном"
Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:35
2022-01-17T11:35
2022-01-17T11:35
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн."Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость "омикроном" в России тоже пойдет вниз", - сказал Альтштейн на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. "По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне", - отметил Альтштейн.
https://ria.ru/20220116/vaktsinatsiya-1768110077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог рассказал, когда спадет волна заражений "омикроном"
Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 может упасть к концу января