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В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022

В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:27

2022-01-17T11:27

2022-01-17T11:36

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ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."В ходе проведения исследований на территории Волгоградской области, как мы и прогнозировали, уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" - как среди взрослых, так и, к сожалению, среди детей", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова на оперативном совещании.Отмечается, что в регионе за последнюю неделю наметилась тенденция роста числа заболевших COVID-19, а также простудными заболеваниями.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 16 января зарегистрировано 132 404 случая заболевания коронавирусом, в том числе 223 – за последние сутки, скончались за все время 5787 человек.

волгоградская область

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