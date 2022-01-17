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В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:27
2022-01-17T11:27
2022-01-17T11:36
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ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."В ходе проведения исследований на территории Волгоградской области, как мы и прогнозировали, уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" - как среди взрослых, так и, к сожалению, среди детей", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова на оперативном совещании.Отмечается, что в регионе за последнюю неделю наметилась тенденция роста числа заболевших COVID-19, а также простудными заболеваниями.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 16 января зарегистрировано 132 404 случая заболевания коронавирусом, в том числе 223 – за последние сутки, скончались за все время 5787 человек.
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РИА Новости
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общество, волгоградская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:27 17.01.2022 (обновлено: 11:36 17.01.2022)
В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Волгоградской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости.
Первые случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Волгоградской области
, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"В ходе проведения исследований на территории Волгоградской области, как мы и прогнозировали, уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" - как среди взрослых, так и, к сожалению, среди детей", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова на оперативном совещании.
Отмечается, что в регионе за последнюю неделю наметилась тенденция роста числа заболевших COVID-19, а также простудными заболеваниями.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 16 января зарегистрировано 132 404 случая заболевания коронавирусом, в том числе 223 – за последние сутки, скончались за все время 5787 человек.