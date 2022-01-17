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В Северной Осетии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Северной Осетии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Северной Осетии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Северной Осетии, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора региона... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:00
2022-01-17T11:00
2022-01-17T11:00
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в Северной Осетии, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора региона Алан Тибилов."На территории республики выявлено два случая заражения "омикрон", но пока на территории республики доминирует "дельта", - сказал Тибилов на совещании.По его словам, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, на территории республики на прошедшей неделе была стабильна."Значение коэффициента распространения инфекции находилось в диапазоне от 0,9 до 1, обращаемость в ковидные стационары на 22,2% была меньше в сравнении с предыдущей неделей", - добавил Тибилов.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Северной Осетии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Северной Осетии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса