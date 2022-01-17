Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/omikron-1768156144.html
В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой
В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой - РИА Новости, 17.01.2022
В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой
Власти китайской столицы не исключают, что выявленный в прошлую субботу случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" связан с посылкой из... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:57
2022-01-17T10:31
распространение коронавируса
в мире
китай
пекин
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600724217_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_871bb4ca14a8e398d753401858128436.jpg
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Власти китайской столицы не исключают, что выявленный в прошлую субботу случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг, говорится в сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина.Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной.В рамках продолжающегося эпидемиологического расследования уже удалось выявить 69 близких контактов заболевшей "омикроном" жительница Пекина, их результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат.Зараженная "омикроном" сама сообщила специалистам, что получила международное почтовое отправление из Канады, которое доставлялось через территорию США и Гонконг, посылка получена 11 января, но ее не открывали. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации, и некоторые из них дали положительный результат на вариант коронавируса "омикрон". Тестирование прошли восемь человек, которые контактировали с посылкой, их результаты оказались отрицательными.Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы призывают жителей минимизировать покупки за границей и, соответственно, получение почтовых отправлений из-за рубежа. В случае, если посылки приходят из-за границы, специалисты рекомендуют надевать медицинские перчатки и маски при любом контакте с ними, открывать посылку на открытом воздухе и не нести внешнюю упаковку в дом. После контакта с посылками необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать руки.С начала года в стране выявляют довольно много случаев COVID-19, суточные показатели превышают 100, а иногда и 200 случаев в сутки, что для страны, придерживающейся политики "нулевой терпимости" к вирусу, довольно тревожно. Выявление "омикрона" в Тяньцзине и Пекине вызвало много опасений, так как менее чем через месяц в столице Китая должны начаться зимние Олимпийские игры. Власти уже ввели еще более строгие требования для въезда в столицу из других регионов страны. К примеру, с 22 января станет обязательно наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, первый из которых нужно сдать за 48 часов до въезда в Пекин, второй - в течение 72 часов после приезда в город. Это требование будет действовать как минимум до конца марта.Китай за минувшие сутки выявил 223 случая коронавирусной инфекции, из них 163 локальных и 60 ввозных. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 105 087 случаев коронавирусной инфекции, 96 957 человек выздоровели, 3 494 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 12 124, из них выздоровели – 10 838 человек.
https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600724217_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_99fe0343aba74fe2a319f8f57e902bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:57 17.01.2022 (обновлено: 10:31 17.01.2022)
 
В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой

Власти Пекина связали первый случай "омикрона" в китайской столице с посылкой из Канады

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди на улице Пекина
Люди на улице Пекина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Люди на улице Пекина
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Власти китайской столицы не исключают, что выявленный в прошлую субботу случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг, говорится в сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина.
Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной.
В рамках продолжающегося эпидемиологического расследования уже удалось выявить 69 близких контактов заболевшей "омикроном" жительница Пекина, их результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат.
Зараженная "омикроном" сама сообщила специалистам, что получила международное почтовое отправление из Канады, которое доставлялось через территорию США и Гонконг, посылка получена 11 января, но ее не открывали. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации, и некоторые из них дали положительный результат на вариант коронавируса "омикрон". Тестирование прошли восемь человек, которые контактировали с посылкой, их результаты оказались отрицательными.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:00Наука
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы призывают жителей минимизировать покупки за границей и, соответственно, получение почтовых отправлений из-за рубежа. В случае, если посылки приходят из-за границы, специалисты рекомендуют надевать медицинские перчатки и маски при любом контакте с ними, открывать посылку на открытом воздухе и не нести внешнюю упаковку в дом. После контакта с посылками необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать руки.
С начала года в стране выявляют довольно много случаев COVID-19, суточные показатели превышают 100, а иногда и 200 случаев в сутки, что для страны, придерживающейся политики "нулевой терпимости" к вирусу, довольно тревожно. Выявление "омикрона" в Тяньцзине и Пекине вызвало много опасений, так как менее чем через месяц в столице Китая должны начаться зимние Олимпийские игры. Власти уже ввели еще более строгие требования для въезда в столицу из других регионов страны. К примеру, с 22 января станет обязательно наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, первый из которых нужно сдать за 48 часов до въезда в Пекин, второй - в течение 72 часов после приезда в город. Это требование будет действовать как минимум до конца марта.
Китай за минувшие сутки выявил 223 случая коронавирусной инфекции, из них 163 локальных и 60 ввозных. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 105 087 случаев коронавирусной инфекции, 96 957 человек выздоровели, 3 494 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 12 124, из них выздоровели – 10 838 человек.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреКитайПекинКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
23:19ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске
Лента новостейМолния
Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиковИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске