https://ria.ru/20220117/omikron-1768156144.html

В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой

В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой - РИА Новости, 17.01.2022

В Пекине допустили, что первый случай "омикрона" связан с посылкой

Власти китайской столицы не исключают, что выявленный в прошлую субботу случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" связан с посылкой из... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:57

2022-01-17T09:57

2022-01-17T10:31

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пекин

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омикрон-штамм коронавируса

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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Власти китайской столицы не исключают, что выявленный в прошлую субботу случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг, говорится в сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина.Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной.В рамках продолжающегося эпидемиологического расследования уже удалось выявить 69 близких контактов заболевшей "омикроном" жительница Пекина, их результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат.Зараженная "омикроном" сама сообщила специалистам, что получила международное почтовое отправление из Канады, которое доставлялось через территорию США и Гонконг, посылка получена 11 января, но ее не открывали. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации, и некоторые из них дали положительный результат на вариант коронавируса "омикрон". Тестирование прошли восемь человек, которые контактировали с посылкой, их результаты оказались отрицательными.Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы призывают жителей минимизировать покупки за границей и, соответственно, получение почтовых отправлений из-за рубежа. В случае, если посылки приходят из-за границы, специалисты рекомендуют надевать медицинские перчатки и маски при любом контакте с ними, открывать посылку на открытом воздухе и не нести внешнюю упаковку в дом. После контакта с посылками необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать руки.С начала года в стране выявляют довольно много случаев COVID-19, суточные показатели превышают 100, а иногда и 200 случаев в сутки, что для страны, придерживающейся политики "нулевой терпимости" к вирусу, довольно тревожно. Выявление "омикрона" в Тяньцзине и Пекине вызвало много опасений, так как менее чем через месяц в столице Китая должны начаться зимние Олимпийские игры. Власти уже ввели еще более строгие требования для въезда в столицу из других регионов страны. К примеру, с 22 января станет обязательно наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, первый из которых нужно сдать за 48 часов до въезда в Пекин, второй - в течение 72 часов после приезда в город. Это требование будет действовать как минимум до конца марта.Китай за минувшие сутки выявил 223 случая коронавирусной инфекции, из них 163 локальных и 60 ввозных. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 105 087 случаев коронавирусной инфекции, 96 957 человек выздоровели, 3 494 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 12 124, из них выздоровели – 10 838 человек.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

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в мире, китай, пекин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса