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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/omikron-1768153295.html
Россия на пороге пика заболеваемости ковидом?
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 17.01.2022
Россия на пороге пика заболеваемости ковидом?
В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:33
2022-01-17T17:45
распространение коронавируса
общество
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.Согласно их модели, по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля: именно тогда после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. Пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10-е число, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Количество умерших от COVID-19, по мнению американских исследователей, пока что продолжит снижаться: небольшой подъем они прогнозируют к середине февраля.Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в комментарии "Ведомостям" выразил мнение, что понятие "пик заболеваемости" в случае России весьма растяжимое из-за обширной территории. "Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется", — отметил он.Одиннадцатого января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость COVID-19 во время новой волны может превысить 100 тысяч новых заражений в сутки."Омикрон"Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220117/zhivuchest-1768136583.html
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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
09:33 17.01.2022 (обновлено: 17:45 17.01.2022)
 
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

Ученые из IHME: Россия может выйти на пик заболеваемости COVID-19 22 января

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
Согласно их модели, по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля: именно тогда после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. Пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10-е число, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Количество умерших от COVID-19, по мнению американских исследователей, пока что продолжит снижаться: небольшой подъем они прогнозируют к середине февраля.
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Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в комментарии "Ведомостям" выразил мнение, что понятие "пик заболеваемости" в случае России весьма растяжимое из-за обширной территории. "Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется", — отметил он.
Одиннадцатого января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость COVID-19 во время новой волны может превысить 100 тысяч новых заражений в сутки.
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"Омикрон"

Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
"Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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