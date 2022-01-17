https://ria.ru/20220117/omikron-1768153295.html

Россия на пороге пика заболеваемости ковидом?

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 17.01.2022

Россия на пороге пика заболеваемости ковидом?

В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:33

2022-01-17T09:33

2022-01-17T17:45

распространение коронавируса

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, заявили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.Согласно их модели, по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля: именно тогда после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. Пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10-е число, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Количество умерших от COVID-19, по мнению американских исследователей, пока что продолжит снижаться: небольшой подъем они прогнозируют к середине февраля.Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в комментарии "Ведомостям" выразил мнение, что понятие "пик заболеваемости" в случае России весьма растяжимое из-за обширной территории. "Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется", — отметил он.Одиннадцатого января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость COVID-19 во время новой волны может превысить 100 тысяч новых заражений в сутки."Омикрон"Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220117/zhivuchest-1768136583.html

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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков