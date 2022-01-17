Россия на пороге пика заболеваемости ковидом?

09:33 17.01.2022 (обновлено: 17:45 17.01.2022)
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России
Ученые из IHME: Россия может выйти на пик заболеваемости COVID-19 22 января
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
Согласно их модели, по официальной статистике это станет очевидно 5 февраля: именно тогда после тестирования выявят более 85 тысяч заболевших. Пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10-е число, когда для пациентов может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Количество умерших от COVID-19, по мнению американских исследователей, пока что продолжит снижаться: небольшой подъем они прогнозируют к середине февраля.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в комментарии "Ведомостям" выразил мнение, что понятие "пик заболеваемости" в случае России весьма растяжимое из-за обширной территории. "Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется", — отметил он.
Одиннадцатого января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость COVID-19 во время новой волны может превысить 100 тысяч новых заражений в сутки.
"Омикрон"
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
"Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.