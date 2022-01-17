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Экс-советник Назарбаева заявил, что ОДКБ предупредила наплыв террористов

Экс-советник Назарбаева заявил, что ОДКБ предупредила наплыв террористов - РИА Новости, 17.01.2022

Экс-советник Назарбаева заявил, что ОДКБ предупредила наплыв террористов

Миротворцы ОДКБ выполнили миссию в Казахстане, если бы не они, беспорядки в стране продолжались бы и привлекли бы в республику террористов из Центральной Азии и РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T21:45

2022-01-17T21:45

2022-01-17T21:45

беспорядки в казахстане

в мире

оон

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актау

ближний восток

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ выполнили миссию в Казахстане, если бы не они, беспорядки в стране продолжались бы и привлекли бы в республику террористов из Центральной Азии и Ближнего Востока, считает бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев."Да, безусловно (выполнили миссию). Я скажу так: если бы не ОДКБ, у нас бы эти бои продолжались еще неделю-две. Это бы привлекло новое количество террористов. "Спящих" ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули сюда (в Казахстан)", - сказал Ертысбаев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевТокаев сделал абсолютно правильно, что обратился к ОДКБ за помощью."ОДКБ продемонстрировала на весь мир эффективность и мощь. Как только они (миротворцы - ред.) пришли, все сразу пошло на убыль. И все террористы, боевики исчезли", - добавил Ертысбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220116/poshibshie-1768110635.html

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