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https://ria.ru/20220117/nazarbaeva-1768228154.html
Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января
Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января - РИА Новости, 17.01.2022
Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января
Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:24
2022-01-17T15:24
в мире
казахстан
парламент казахстана
нурсултан назарбаев
дарига назарбаева
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой."Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.За несколько дней свои посты оставили ряд членов семьи Назарбаева. Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.В понедельник муж средней дочери экс-президента Казахстана Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен".Сам Назарбаев после произошедших в стране массовых беспорядков не появлялся на публике. Его пресс-секретарь Айдос Укибай 9 января сообщил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву, в том числе сам передал президенту пост председателя Совета безопасности.
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в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева
15:24 17.01.2022
 
Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января

Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января из-за реабилитации после COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дарига Назарбаева
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой.
"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.
За несколько дней свои посты оставили ряд членов семьи Назарбаева. Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.
Тимур Кулибаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
06:19Беспорядки в Казахстане
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей
В понедельник муж средней дочери экс-президента Казахстана Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
Сам Назарбаев после произошедших в стране массовых беспорядков не появлялся на публике. Его пресс-секретарь Айдос Укибай 9 января сообщил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву, в том числе сам передал президенту пост председателя Совета безопасности.
 
В миреКазахстанПарламент КазахстанаНурсултан НазарбаевДарига Назарбаева
 
 
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