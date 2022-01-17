https://ria.ru/20220117/nazarbaeva-1768228154.html

Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января

Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января - РИА Новости, 17.01.2022

Депутат Дарига Назарбаева ушла в отпуск до конца января

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:24

2022-01-17T15:24

2022-01-17T15:24

в мире

казахстан

парламент казахстана

нурсултан назарбаев

дарига назарбаева

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой."Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.За несколько дней свои посты оставили ряд членов семьи Назарбаева. Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.В понедельник муж средней дочери экс-президента Казахстана Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен".Сам Назарбаев после произошедших в стране массовых беспорядков не появлялся на публике. Его пресс-секретарь Айдос Укибай 9 января сообщил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву, в том числе сам передал президенту пост председателя Совета безопасности.

https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html

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в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева