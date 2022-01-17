https://ria.ru/20220117/nazarbaev-1768194555.html

Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ - РИА Новости, 17.01.2022

Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило РИА Новости информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:58

2022-01-17T12:58

2022-01-17T12:58

в мире

казахстан

оаэ

нурсултан назарбаев

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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило РИА Новости информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым Назарбаев находится в Казахстане."Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане", - сказал представитель посольства.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту "Манас" в Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт киргизской столицы.В минувший четверг младшая дочь Назарбаева Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране, и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152026.html

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в мире, казахстан, оаэ, нурсултан назарбаев