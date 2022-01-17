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https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768188664.html
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о деньгах на его лицевом счету
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о деньгах на его лицевом счету - РИА Новости, 17.01.2022
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о деньгах на его лицевом счету
Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:36
2022-01-17T14:03
происшествия
франция
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
ив роше
бруно лепру
россия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 17 янв- РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой счет по договору с информационным агентством "Ключ", передает корреспондент РИА Новости.На предварительном заседании в конце декабря Навальный сообщил, что у него есть два свободных часа в день, которые он тратит на работу на "Ключ". Представители колонии тогда заявили, что не препятствуют этому.На слушании иска по существу судья Иван Язев зачитал отзыв ИК-2 на иск, в нем отмечается, что договор Навального с ИА "Ключ" оформлялся без участия руководства колонии."ИК-2 настаивает на том, что работа осуждённых, отбывающих наказание, возможна, но только в рамках договоров и контрактов, которые заключает руководство учреждения", - прочитал Язев.Как заявила представитель ИК-2, Навальный не трудоустроен в колонии. По ее словам, заключённым в колонии разрешается тратить на продукты с лицевого счёта не более 9 тысяч рублей в месяц. Можно и больше, но деньги должны быть официально зафиксированы как заработанные."Никаких препятствий мне не чинят, заработная плата поступает на мой лицевой счёт", - сказал в свою очередь Навальный, участвовавший в заседании по видеосвязи. Адвокат Вадим Кобзев уточнил, что на эти деньги его подзащитный покупать продукты в тюремном ларьке сверх лимита в 9 тысяч рублей не может."Отказать в удовлетворении административного иска Навального", - постановил Язев.После заседания Кобзев заявил о намерении обжаловать это решение. "Да (будем обжаловать – ред.), у нас есть месяц", - сказал он журналистам.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768178444.html
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происшествия, франция, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия
12:36 17.01.2022 (обновлено: 14:03 17.01.2022)
 
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о деньгах на его лицевом счету

Суд отклонил иск Навального к исправительной колонии №2 о деньгах на его лицевом счету

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 17 янв- РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой счет по договору с информационным агентством "Ключ", передает корреспондент РИА Новости.
На предварительном заседании в конце декабря Навальный сообщил, что у него есть два свободных часа в день, которые он тратит на работу на "Ключ". Представители колонии тогда заявили, что не препятствуют этому.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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На слушании иска по существу судья Иван Язев зачитал отзыв ИК-2 на иск, в нем отмечается, что договор Навального с ИА "Ключ" оформлялся без участия руководства колонии.
"ИК-2 настаивает на том, что работа осуждённых, отбывающих наказание, возможна, но только в рамках договоров и контрактов, которые заключает руководство учреждения", - прочитал Язев.
Как заявила представитель ИК-2, Навальный не трудоустроен в колонии. По ее словам, заключённым в колонии разрешается тратить на продукты с лицевого счёта не более 9 тысяч рублей в месяц. Можно и больше, но деньги должны быть официально зафиксированы как заработанные.
"Никаких препятствий мне не чинят, заработная плата поступает на мой лицевой счёт", - сказал в свою очередь Навальный, участвовавший в заседании по видеосвязи. Адвокат Вадим Кобзев уточнил, что на эти деньги его подзащитный покупать продукты в тюремном ларьке сверх лимита в 9 тысяч рублей не может.
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16 декабря 2021, 01:14
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"Отказать в удовлетворении административного иска Навального", - постановил Язев.
После заседания Кобзев заявил о намерении обжаловать это решение. "Да (будем обжаловать – ред.), у нас есть месяц", - сказал он журналистам.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
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ПроисшествияФранцияСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйИв РошеБруно ЛепруРоссия
 
 
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