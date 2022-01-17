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Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР
Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР - РИА Новости, 17.01.2022
Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР
Киев хочет сформировать из ветеранов операции в Донбассе и бывших участников националистических батальонов мобилизационный резерв страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:47
2022-01-17T19:47
в мире
москва
нато
вооруженные силы украины
луганская народная республика
андрей марочко
россия
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Киев хочет сформировать из ветеранов операции в Донбассе и бывших участников националистических батальонов мобилизационный резерв страны, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине с 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий Силами территориальной обороны ВС Украины Юрий Галушкин заявил, что численность сил территориальной обороны в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов. В ряде СМИ прошла информация о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО (антитеррористической операции, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) и националистов."Это очень хороший мобилизационный резерв для украинской власти. Киев хочет создать мобилизационный резерв, чтобы в кратчайшие сроки использовать его против Донбасса", - заявил Марочко, комментируя информацию о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО и националистов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220105/germaniya-1766657084.html
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в мире, москва, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, андрей марочко, россия
19:47 17.01.2022
 
Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР

Эксперт из ЛНР Марочко: Украина хочет сформировать из националистов мобилизационный резерв

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Марш националистов в Киеве . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Киев хочет сформировать из ветеранов операции в Донбассе и бывших участников националистических батальонов мобилизационный резерв страны, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине с 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий Силами территориальной обороны ВС Украины Юрий Галушкин заявил, что численность сил территориальной обороны в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов. В ряде СМИ прошла информация о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО (антитеррористической операции, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) и националистов.
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"Это очень хороший мобилизационный резерв для украинской власти. Киев хочет создать мобилизационный резерв, чтобы в кратчайшие сроки использовать его против Донбасса", - заявил Марочко, комментируя информацию о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО и националистов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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