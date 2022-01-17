https://ria.ru/20220117/natsionalisty-1768271843.html

Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР

Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР - РИА Новости, 17.01.2022

Киев хочет создать мобилизационный резерв из националистов, считают в ЛНР

Киев хочет сформировать из ветеранов операции в Донбассе и бывших участников националистических батальонов мобилизационный резерв страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:47

2022-01-17T19:47

2022-01-17T19:47

в мире

москва

нато

вооруженные силы украины

луганская народная республика

андрей марочко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754599609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b285e7e1df358a59c5d1d8eef4f70d80.jpg

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Киев хочет сформировать из ветеранов операции в Донбассе и бывших участников националистических батальонов мобилизационный резерв страны, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине с 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий Силами территориальной обороны ВС Украины Юрий Галушкин заявил, что численность сил территориальной обороны в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов. В ряде СМИ прошла информация о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО (антитеррористической операции, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) и националистов."Это очень хороший мобилизационный резерв для украинской власти. Киев хочет создать мобилизационный резерв, чтобы в кратчайшие сроки использовать его против Донбасса", - заявил Марочко, комментируя информацию о привлечении в территориальные батальоны ветеранов АТО и националистов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220105/germaniya-1766657084.html

https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html

москва

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, андрей марочко, россия