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В Киеве призвали НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс
В Киеве призвали НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс - РИА Новости, 17.01.2022
В Киеве призвали НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс
Украина в ближайшие десять лет хочет увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО, заявила вице-премьер страны по вопросам... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:32
2022-01-17T18:32
в мире
украина
нато
ольга стефанишина
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет хочет увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью газете Spiegel."Нам важно в ближайшие десять лет увидеть, что предпринимаются конкретные шаги, направленные на вступление Украины в НАТО", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос о том, что она ожидает от саммита НАТО, который пройдет в Мадриде этим летом.По мнению вице-премьера, Россия якобы намерена вести себя "все более агрессивно" и "на кону стоит не только Украина". "Если Украина потерпит неудачу, то же самое произойдет с Европой", - добавила политик.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html
https://ria.ru/20220115/ukraina-1767999493.html
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в мире, украина, нато, ольга стефанишина
18:32 17.01.2022
 
В Киеве призвали НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс

Вице-премьер Стефанишина призвала НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет хочет увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью газете Spiegel.
"Нам важно в ближайшие десять лет увидеть, что предпринимаются конкретные шаги, направленные на вступление Украины в НАТО", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос о том, что она ожидает от саммита НАТО, который пройдет в Мадриде этим летом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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По мнению вице-премьера, Россия якобы намерена вести себя "все более агрессивно" и "на кону стоит не только Украина". "Если Украина потерпит неудачу, то же самое произойдет с Европой", - добавила политик.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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В миреУкраинаНАТООльга Стефанишина
 
 
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