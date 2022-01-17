https://ria.ru/20220117/miting-1768178024.html

В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022

В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит в понедельник у здания печерского районного суда в Киеве, где должно начаться заседание по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:51

2022-01-17T11:51

2022-01-17T15:12

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петр порошенко

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КИЕВ, 17 - РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит в понедельник у здания печерского районного суда в Киеве, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Бывший президент Украины в понедельник вернулся в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Возле аэропорта "Жуляны" собрались несколько тысяч сторонников Порошенко. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.Несколько сотен сторонников экс-президента проводят акцию с требованием прекращения преследования Порошенко. Они разместились по обе стороны проезжей части улицы Владимирская, где находится здание суда. Они держат партийные и государственные флаги.У входа в суд установлен большой экран, на котором будут транслировать заседание суда. Охрана суда усилена, недалеко от суда дежурят автозаки. Движение улице Владимирская пока не перекрыто.Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768167703.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768158320.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко