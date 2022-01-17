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В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022
В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит в понедельник у здания печерского районного суда в Киеве, где должно начаться заседание по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:51
2022-01-17T15:12
в мире
украина
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 17 - РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит в понедельник у здания печерского районного суда в Киеве, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Бывший президент Украины в понедельник вернулся в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Возле аэропорта "Жуляны" собрались несколько тысяч сторонников Порошенко. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.Несколько сотен сторонников экс-президента проводят акцию с требованием прекращения преследования Порошенко. Они разместились по обе стороны проезжей части улицы Владимирская, где находится здание суда. Они держат партийные и государственные флаги.У входа в суд установлен большой экран, на котором будут транслировать заседание суда. Охрана суда усилена, недалеко от суда дежурят автозаки. Движение улице Владимирская пока не перекрыто.Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768167703.html
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в мире, украина, киев, петр порошенко
11:51 17.01.2022 (обновлено: 15:12 17.01.2022)
 
В Киеве проходит митинг сторонников Порошенко

У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников экс-президента Украины Порошенко

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 - РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко проходит в понедельник у здания печерского районного суда в Киеве, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Бывший президент Украины в понедельник вернулся в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Возле аэропорта "Жуляны" собрались несколько тысяч сторонников Порошенко. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
Несколько сотен сторонников экс-президента проводят акцию с требованием прекращения преследования Порошенко. Они разместились по обе стороны проезжей части улицы Владимирская, где находится здание суда. Они держат партийные и государственные флаги.
У входа в суд установлен большой экран, на котором будут транслировать заседание суда. Охрана суда усилена, недалеко от суда дежурят автозаки. Движение улице Владимирская пока не перекрыто.
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорту Киева - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 11:04
Порошенко рассказал, как его пытались не впустить на Украину
Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gleb Garanich

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

Петр Порошенко прибыл в Киев
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорту Киев
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

Сторонники Петра Порошенко в аэропорту Киев
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту Жуляны
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко с плакатами встречают бывшего главу государства возле здания терминала аэропорта Киев
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

Петр Порошенко в суде в Киеве
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Порошенко вылетает в Киев, где состоится суд по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 10:10
Порошенко ответил на вопросы российского журналиста перед вылетом в Киев
 
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