06:49 17.01.2022 (обновлено: 06:55 17.01.2022)
Четырнадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
Четырнадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Все 14 запланированных на 17 января самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
"Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на аэродроме "Чкаловский" военнослужащие ВДВ разгружают вооружение, военную технику, имущество, после чего совершат марш в пункт постоянной дислокации.
Отмечается, что самолеты Ил-76 сегодня также доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области.
Уточняется, что возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни наступившего года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались нападения на госучреждения, мародерство, захваты оружия. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом его заседании под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане.