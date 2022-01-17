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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/mirotvortsy-1768134557.html
Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2022
Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T00:27
2022-01-17T00:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
ульяновская область
одкб
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье, заявили в Минобороны.Самолеты Ил-76 ВКС доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы "Восточный" в Ульяновской области и "Чкаловский" в Московской области.Там им организуют торжественную встречу с участием командования соединений ВДВ и членов семей десантников-миротворцев. После этого личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html
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в мире, казахстан, ульяновская область, одкб, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, россия
00:27 17.01.2022 (обновлено: 00:35 17.01.2022)
 
Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье

Миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье, заявили в Минобороны.
"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении.
Самолеты Ил-76 ВКС доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы "Восточный" в Ульяновской области и "Чкаловский" в Московской области.
Там им организуют торжественную встречу с участием командования соединений ВДВ и членов семей десантников-миротворцев. После этого личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.
БТР и военнослужащие на улицах Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 11:02Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ оценил вероятность новых беспорядков в Казахстане
Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в офисе АО Казахтелеком в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 12:03Беспорядки в Казахстане
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанУльяновская областьОДКБВоздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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