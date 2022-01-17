00:27 17.01.2022 (обновлено: 00:35 17.01.2022)
Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
Миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье, заявили в Минобороны.
"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении.
Там им организуют торжественную встречу с участием командования соединений ВДВ и членов семей десантников-миротворцев. После этого личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.
Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.