https://ria.ru/20220117/mirotvortsy-1768134557.html

Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье

Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2022

Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье

Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:27

2022-01-17T00:27

2022-01-17T00:35

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

ульяновская область

одкб

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767033500_0:0:1719:968_1920x0_80_0_0_99d5677aaffd84c698a7bdce45b503ec.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье, заявили в Минобороны.Самолеты Ил-76 ВКС доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы "Восточный" в Ульяновской области и "Чкаловский" в Московской области.Там им организуют торжественную встречу с участием командования соединений ВДВ и членов семей десантников-миротворцев. После этого личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.

https://ria.ru/20220116/kazakhstan-1768065048.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

казахстан

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, ульяновская область, одкб, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, россия