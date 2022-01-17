https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии

Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии - РИА Новости, 17.01.2022

Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии

Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:50

2022-01-17T03:50

2022-01-17T04:56

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.Как отметил Песков, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к "красной черте", ситуации, которую Москва "не может больше терпеть"."И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это – реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", - добавил высокопоставленный представитель Кремля.НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил Песков."НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал он.Несдержанное обещаниеПресс-секретарь президента напомнил, что США при объединении Германии обещали не распространять инфраструктуру НАТО на восток, однако это не было зафиксировано в юридически обязывающем виде.НАТО противНАТО не согласится с тем, что альянс должен вывести военных из стран, которые присоединились к нему с 1997 года, заявил в свою очередь генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО ... Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.Столтенберг выразил мнение, что при таком развитии событий половина членов альянса не будет защищена военными НАТО и станут "членами второго ряда".Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220116/peskov-1768122790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/peskov-1768120333.html

https://ria.ru/20220116/kompromiss-1768119518.html

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политика, в мире, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия