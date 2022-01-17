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Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии
Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии - РИА Новости, 17.01.2022
Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии
Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T03:50
2022-01-17T04:56
политика
в мире
сша
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.Как отметил Песков, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к "красной черте", ситуации, которую Москва "не может больше терпеть"."И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это – реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", - добавил высокопоставленный представитель Кремля.НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил Песков."НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал он.Несдержанное обещаниеПресс-секретарь президента напомнил, что США при объединении Германии обещали не распространять инфраструктуру НАТО на восток, однако это не было зафиксировано в юридически обязывающем виде.НАТО противНАТО не согласится с тем, что альянс должен вывести военных из стран, которые присоединились к нему с 1997 года, заявил в свою очередь генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО ... Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.Столтенберг выразил мнение, что при таком развитии событий половина членов альянса не будет защищена военными НАТО и станут "членами второго ряда".Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220116/peskov-1768122790.html
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политика, в мире, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
03:50 17.01.2022 (обновлено: 04:56 17.01.2022)
 
Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к красной линии

Пресс-секретарь президента Песков: отношения России и НАТО подошли к красной черте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
Как отметил Песков, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к "красной черте", ситуации, которую Москва "не может больше терпеть".
"И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это – реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", - добавил высокопоставленный представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 20:31
Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине
НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил Песков.
"НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал он.

Несдержанное обещание

Пресс-секретарь президента напомнил, что США при объединении Германии обещали не распространять инфраструктуру НАТО на восток, однако это не было зафиксировано в юридически обязывающем виде.
"Было обещание американской стороны, к сожалению, не зафиксированное в форме юридически обязывающего документа, но была гарантия, что НАТО никогда не будет распространять свою военную или политическую инфраструктуру на восток", - сказал он.

НАТО против

НАТО не согласится с тем, что альянс должен вывести военных из стран, которые присоединились к нему с 1997 года, заявил в свою очередь генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО ... Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.

Столтенберг выразил мнение, что при таком развитии событий половина членов альянса не будет защищена военными НАТО и станут "членами второго ряда".
Танк БМ Оплот Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 19:39В мире
Песков рассказал, для чего России войска на границе с Украиной

Ситуация вокруг Украины

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 19:32
Мудрость лидеров России и США позволит достичь компромисса, заявил Песков
 
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