Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей - РИА Новости, 17.01.2022
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей
Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T06:19
2022-01-17T06:27
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768143599_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_c79d176542115a729f01f1c2c2c3029f.jpg
АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", говорится в его заявлении на сайте палаты.В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны - Народного банка Казахстана.Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.Алия Назарбаева 13 января разместила в Facebook и Instagram сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.
https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768141616.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768143599_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_7c1c5b10b8bc7bb6f0e179494b70ec88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан
06:19 17.01.2022 (обновлено: 06:27 17.01.2022)
 
Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей

Зять Назарбаева Кулибаев сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей "Атамекен"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТимур Кулибаев
Тимур Кулибаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Тимур Кулибаев
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", говорится в его заявлении на сайте палаты.
"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - написал он.
В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.
Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны - Народного банка Казахстана.
Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.
Алия Назарбаева 13 января разместила в Facebook и Instagram сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.
Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
05:32Беспорядки в Казахстане
Беглый банкир заявил о координации протестов в Казахстане из Киева
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев
09:04В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
09:03Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
08:59В России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугах
08:59Напавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечение
08:58В Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"
08:50От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осями
08:49В Улан-Удэ отменили крещенские купания
08:43Порошенко планирует поездки после суда
08:40СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
08:38При пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человека
08:35В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
08:34В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
08:28Глава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"
08:17В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
08:14Курс рубля перешел к снижению к доллару
08:13Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
08:10Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
08:00Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
08:00По тормозам: когда ждать падения цен на машины
Лента новостейМолния
Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в КиевВ Приангарье ребенок упал в канализационный колодецАблязов заявил, что не финансировал протесты в КазахстанеВ России предложили наказывать за мошенничество в ритуальных услугахНапавшего на пассажиров автобуса жителя Красноярска направили на лечениеВ Минздраве оценили расширение списка стран, признавших "Спутник V"От РЖД потребовали приостановить использование вагонов со старыми осямиВ Улан-Удэ отменили крещенские купанияПорошенко планирует поездки после судаСМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы ГрадскогоПри пожаре в жилом доме в Челябинске погибли три человекаВ Ноябрьске временно закрыли аэропортВ Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицыГлава Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19Курс рубля перешел к снижению к долларуСиноптики рассказали о погоде в Москве в понедельникБолее 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?По тормозам: когда ждать падения цен на машины