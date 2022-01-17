https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html

Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей

Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей - РИА Новости, 17.01.2022

Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей

Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T06:19

2022-01-17T06:19

2022-01-17T06:27

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казахстан

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", говорится в его заявлении на сайте палаты.В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны - Народного банка Казахстана.Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании "Казтрансойл" Димаша Досанова и главы АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз") Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева - Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери - Дариги Назарбаевой.Алия Назарбаева 13 января разместила в Facebook и Instagram сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.

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в мире, казахстан