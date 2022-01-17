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В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"
В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"
Первый случай заболевания "омикроном" зарегистрирован в Дагестане, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T22:38
2022-01-17T22:38
2022-01-17T22:38
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МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Первый случай заболевания "омикроном" зарегистрирован в Дагестане, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану."В Республике Дагестан зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "Омикрон" у 38-летнего жителя", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что выявление штамма "омикрон" подтверждено по результатам секвенирования в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора.В очаге проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, информация о пребывании заболевшего за пределами Республики Дагестан, в том числе в зарубежных странах, уточняется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"
Первый случай заражения омикрон-штаммов коронавируса зарегистрировали в Дагестан