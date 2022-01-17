Петербургские больницы готовятся к резкому росту нагрузок из-за COVID-19
Губернатор Беглов: в Петербурге усилили подготовку медучреждений к резкому росту нагрузок
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПост таблеток в госпитале для больных COVID-19 в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Пост таблеток в госпитале для больных COVID-19 в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилили подготовку медучреждений города к резкому росту нагрузок из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Идет устойчивый рост числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции в последние дни стабильно выше 1,5 единиц. Увеличилось количество госпитализаций и обращений в службу 122 для вызова врача на дом. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе осложняется.
"По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена", - сказал Беглов.
Он отметил, что поручил готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований.
"В связи с ростом нагрузки на первичное звено будем оптимизировать работу колл-центров, номера 122, строго контролировать разделение потоков в поликлиниках. Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи", - сказал губернатор.