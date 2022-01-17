https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768270385.html

Петербургские больницы готовятся к резкому росту нагрузок из-за COVID-19

Петербургские больницы готовятся к резкому росту нагрузок из-за COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

Петербургские больницы готовятся к резкому росту нагрузок из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге усилили подготовку медучреждений города к резкому росту нагрузок из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:33

2022-01-17T19:33

2022-01-17T19:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилили подготовку медучреждений города к резкому росту нагрузок из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."Идет устойчивый рост числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции в последние дни стабильно выше 1,5 единиц. Увеличилось количество госпитализаций и обращений в службу 122 для вызова врача на дом. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе осложняется."По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена", - сказал Беглов.Он отметил, что поручил готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований."В связи с ростом нагрузки на первичное звено будем оптимизировать работу колл-центров, номера 122, строго контролировать разделение потоков в поликлиниках. Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767767659.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии