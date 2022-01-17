https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768266746.html
В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19
В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19
Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты дополнительных мер на случай взрывного роста заболеваемости COVID-19, включая сокращение социальной активности,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:57
2022-01-17T18:57
2022-01-17T19:00
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты дополнительных мер на случай взрывного роста заболеваемости COVID-19, включая сокращение социальной активности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор напомнил, что со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов. "Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми", - сказал Беглов.
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18:57 17.01.2022 (обновлено: 19:00 17.01.2022)
В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19
Глава Петербурга Беглов заявил о подготовке мер на случай всплеска заболеваемости COVID-19