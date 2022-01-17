https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768266746.html

В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19

В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

В Петербурге допустили новые меры при всплеске заболеваемости COVID-19

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты дополнительных мер на случай взрывного роста заболеваемости COVID-19, включая сокращение социальной активности,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:57

2022-01-17T18:57

2022-01-17T19:00

распространение коронавируса

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санкт-петербург

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коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты дополнительных мер на случай взрывного роста заболеваемости COVID-19, включая сокращение социальной активности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор напомнил, что со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов. "Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми", - сказал Беглов.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии