https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768259741.html

В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19

В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19

В Севастополе начался значительный рост числа заболевших COVID, что характерно для "омикрон"-штамма, заявил вице-губернатор города Александр Кулагин. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:18

2022-01-17T18:18

2022-01-17T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. В Севастополе начался значительный рост числа заболевших COVID, что характерно для "омикрон"-штамма, заявил вице-губернатор города Александр Кулагин.Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Севастополе и Крыму в понедельник."В Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для этого генотипа "омикрон", - сказал журналистам Кулагин. По его словам, власти призывают севастопольцев и гостей города обязательно соблюдать все меры безопасности: носить маски, пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию."При проявлении симптомов респираторного заболевания избегать контактов. Напоминаем, что самым надежным способом защиты от болезни и ее тяжелого течения является вакцинация и ревакцинация", - подчеркнул Кулагин.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768153295.html

севастополь

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