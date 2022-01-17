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В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19
В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19
В Севастополе начался значительный рост числа заболевших COVID, что характерно для "омикрон"-штамма, заявил вице-губернатор города Александр Кулагин. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:18
2022-01-17T18:18
2022-01-17T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. В Севастополе начался значительный рост числа заболевших COVID, что характерно для "омикрон"-штамма, заявил вице-губернатор города Александр Кулагин.Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Севастополе и Крыму в понедельник."В Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для этого генотипа "омикрон", - сказал журналистам Кулагин. По его словам, власти призывают севастопольцев и гостей города обязательно соблюдать все меры безопасности: носить маски, пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию."При проявлении симптомов респираторного заболевания избегать контактов. Напоминаем, что самым надежным способом защиты от болезни и ее тяжелого течения является вакцинация и ревакцинация", - подчеркнул Кулагин.
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севастополь, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:18 17.01.2022 (обновлено: 18:25 17.01.2022)
В Севастополе зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19
Власти Севастополя зафиксировали значительный рост числа заболевших COVID-19