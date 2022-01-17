https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768244090.html

В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"

В Самарской области выявили первые случаи "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022

В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"

Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:56

2022-01-17T16:56

2022-01-17T17:03

распространение коронавируса

общество

самарская область

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба областного правительства."В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.Уточняется, что все заболевшие - это взрослые жители Самары.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с выявлением нового штамма поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших, а также мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса."Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации. По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/myasnikov-1768217052.html

самарская область

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общество, самарская область, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса