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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768244090.html
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"
Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:56
2022-01-17T17:03
распространение коронавируса
общество
самарская область
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба областного правительства."В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.Уточняется, что все заболевшие - это взрослые жители Самары.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с выявлением нового штамма поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших, а также мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса."Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации. По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан", - цитирует Азарова пресс-служба.
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общество, самарская область, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:56 17.01.2022 (обновлено: 17:03 17.01.2022)
 
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"

В Самарской области 13 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все заболевшие - это взрослые жители Самары.
По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с выявлением нового штамма поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших, а также мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса.
"Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации. По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан", - цитирует Азарова пресс-служба.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
14:33В России
Мясников выступил против госпитализации зараженных "омикроном"
 
Распространение коронавирусаОбществоСамарская областьКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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