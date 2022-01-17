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В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"
Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:56
2022-01-17T16:56
2022-01-17T17:03
распространение коронавируса
общество
самарская область
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба областного правительства."В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.Уточняется, что все заболевшие - это взрослые жители Самары.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с выявлением нового штамма поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших, а также мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса."Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации. По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/myasnikov-1768217052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, самарская область, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:56 17.01.2022 (обновлено: 17:03 17.01.2022)
В Самарской области выявили первые случаи "омикрона"
В Самарской области 13 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса
САМАРА, 17 янв - РИА Новости.
Первые 13 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Самарской области
, все заболевшие – взрослые жители региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Самарской области впервые выявлен штамм "омикрон". Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все заболевшие - это взрослые жители Самары
.
По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в связи с выявлением нового штамма поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших, а также мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса.
"Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации. По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан", - цитирует Азарова пресс-служба.