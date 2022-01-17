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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768233658.html
Власти Петербурга опасаются "вертикального подъема заболеваемости" COVID-19
Власти Петербурга опасаются "вертикального подъема заболеваемости" COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
Власти Петербурга опасаются "вертикального подъема заболеваемости" COVID-19
Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге осложняется, идет устойчивый рост числа заболевших COVID-19, сообщила пресс-службы администрации губернатора города. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:51
2022-01-17T17:50
распространение коронавируса
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге осложняется, идет устойчивый рост числа заболевших COVID-19, сообщила пресс-службы администрации губернатора города."Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.По данным оперштаба, за последние сутки в городе зарегистрировано 4132 новых случая заражения COVID-19 (накануне — 3958).Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.
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санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:51 17.01.2022 (обновлено: 17:50 17.01.2022)
 
Власти Петербурга опасаются "вертикального подъема заболеваемости" COVID-19

Губернатор Беглов: ситуация с COVID-19 в Петербурге осложняется, заболеваемость растет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге осложняется, идет устойчивый рост числа заболевших COVID-19, сообщила пресс-службы администрации губернатора города.
"Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.
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По данным оперштаба, за последние сутки в городе зарегистрировано 4132 новых случая заражения COVID-19 (накануне — 3958).
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.
 
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