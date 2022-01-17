15:51 17.01.2022 (обновлено: 17:50 17.01.2022)
Власти Петербурга опасаются "вертикального подъема заболеваемости" COVID-19
Губернатор Беглов: ситуация с COVID-19 в Петербурге осложняется, заболеваемость растет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге осложняется, идет устойчивый рост числа заболевших COVID-19, сообщила пресс-службы администрации губернатора города.
"Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.
По данным оперштаба, за последние сутки в городе зарегистрировано 4132 новых случая заражения COVID-19 (накануне — 3958).
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше.