https://ria.ru/20220117/khorvatiya-1768196380.html
Премьер Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить Республику
Премьер Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить Республику - РИА Новости, 17.01.2022
Премьер Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить Республику
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:04
2022-01-17T13:04
2022-01-17T13:10
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МОСКВА, 17 янв - РИА новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил глава МИД страны Гордан Грлич-Радман на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину", - сказал он.Грлич-Радман находится в России с рабочим визитом с 16 по 19 января. Помимо Москвы хорватская делегация также планирует посетить 18-18 января Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20211222/nato-1764950599.html
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в мире, хорватия, москва, владимир путин, михаил мишустин, андрей пленкович, россия
13:04 17.01.2022 (обновлено: 13:10 17.01.2022)
Премьер Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить Республику
Премьер Хорватии Пленкович направил Путину и Мишустину приглашения посетить Республику